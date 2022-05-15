الصومال.. 4 مرشحين يخوضون جولة ثانية لانتخابات الرئاسة

يخوض 4 مرشحين جولة ثانية اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد للصومال، وذلك ضمن تصويت لأعضاء البرلمان بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكانت جلسة التصويت بدأت في وقت سابق اليوم، وحضرها 302 من الأعضاء، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشعب آدم مدوبي. وسجل 39 مرشحا للمشاركة في السباق الانتخابي، لكن 3 منهم سحبوا ترشيحهم، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية؛ وبهذا يقتصر التنافس على 36 مرشحا عند بدء جلسة التصويت.

ومن أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الرئيس الصومالي الحالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيسان السابقان حسن شيخ محمود (2012-2017)، وشريف شيخ أحمد (2009-2012).

طريقة التصويت

ويتكون البرلمان الصومالي من 329 عضوا، ويتم إعلان الفائز الذي يحصل على ثلثي أصوات النواب في الجولة الأولى. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة الثلثين، يتم اختيار المرشحين الأربعة الحاصلين على أعلى الأصوات لخوض جولة ثانية، وربما ثالثة، يكون الفوز فيها بالنسبة البسيطة.





وعادة ما تجري الجولات الثالثة لانتخابات الرئاسة في يوم واحد تمهيدا للإعلان عن الرئيس الجديد.

وقد فرضت الأجهزة الأمنية حظرا للتجوال منذ التاسعة من مساء أمس السبت، لتأمين العملية الانتخابية التي تجرى بالقرب من مطار مقديشو الدولي، ويسود الهدوء في شوارع العاصمة، كما أغلقت المتاجر أبوابها.

وتشهد الصومال العديد من أعمال العنف الناتجة عن الهجمات التي تشنها حركة الشباب المجاهدين وجماعات مسلحة أخرى، فضلا عن التناحر بين العشائر.

وتأجل الاقتراع الرئاسي الذي تسانده الأمم المتحدة لأكثر من عام بسبب المشاحنات داخل الحكومة، ولكن الضرورة تفرض إجراء الانتخابات في مايو/أيار الجاري لضمان استمرار برنامج تمويل للصومال وضعه صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار.