سياسة|قطر

أمير قطر يعزي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

سمو الأمير المفدى يقدم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأصحاب السمو أعضاء أسرة آل نهيان، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. المصدر: الديوان الأميري القطري الرابط: https://www.diwan.gov.qa/-/media/Diwan-Amiri/Images/News-Images/General/15-5-uae/uae1.ashx?iar=1
أمير قطر رفقة رئيس الإمارات داخل المطار الرئاسي في أبو ظبي (الديوان الأميري في قطر)
15/5/2022

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد التعازي إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في المطار الرئاسي بمدينة أبو ظبي.

وقدم الشيخ تميم والوفد المرافق التعازي إلى أعضاء أسرة آل نهيان، وعقب ذلك غادر أمير قطر دولة الإمارات وكان في وداعه الشيخ محمد بن زايد.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وصل إلى أبو ظبي في وقت سابق اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم أن أمير قطر بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وكان أمير قطر قد نعى أول أمس الجمعة الرئيس الراحل لدولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ووصفه بأنه كان "قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرّس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته"، كما أمر الشيخ تميم بإعلان الحداد في قطر 3 أيام، وتنكيس الأعلام.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)