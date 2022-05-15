أمير قطر يعزي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد التعازي إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في المطار الرئاسي بمدينة أبو ظبي.

وقدم الشيخ تميم والوفد المرافق التعازي إلى أعضاء أسرة آل نهيان، وعقب ذلك غادر أمير قطر دولة الإمارات وكان في وداعه الشيخ محمد بن زايد.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وصل إلى أبو ظبي في وقت سابق اليوم.

ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإني إذ أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحرّ التعازي والمواساة، لأدعو الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. إناّ لله وإنّا إليه راجعون. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 13, 2022

وذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم أن أمير قطر بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وكان أمير قطر قد نعى أول أمس الجمعة الرئيس الراحل لدولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ووصفه بأنه كان "قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرّس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته"، كما أمر الشيخ تميم بإعلان الحداد في قطر 3 أيام، وتنكيس الأعلام.