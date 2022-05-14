فنلندا تبلغ روسيا بخططها للانضمام للناتو.. موسكو تعترض وتركيا تشترط وقف دعم حزب العمال الكردستاني

أفادت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) بأن رئيس فنلندا ساولي نينيستو أبلغ في اتصال هاتفي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بخطط بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط اعتراض روسي على الخطوة الفنلندية، واشتراط تركيا على الدول الراغبة في الانضمام للناتو وقف دعم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

وقال الكرملين إن الرئيسين تبادلا هاتفيا وجهات النظر بشأن اعتزام فنلندا التقدم للحصول على عضوية الحلف، حيث اعتبر بوتين أن تخلي فنلندا عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، إذ لا توجد تهديدات لأمنها، وفق البيان.

وحذّر بوتين من أنه قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية لهلسنكي تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية التي بُنيت لسنوات بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة، على حد وصف البيان.

وبشأن أوكرانيا، أخطر بوتين نظيره الفنلندي بتوقف المفاوضات بين موسكو وكييف التي لا تظهر -وفق بوتين- اهتماما بإجراء حوار جاد وبنّاء مع موسكو.

من جهته، قال رئيس الدولة الفنلندية في بيان صادر عن الرئاسة "كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترا. اعتُبر تجنب التوتر أمرا مهما. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".

وأكدت هلسنكي أنها "تريد التعامل مع القضايا العملية المتمثلة في كونها دولة مجاورة لروسيا بطريقة صحيحة ومهنية".





اعتراض تركي

وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها سانا مارين أول أمس الخميس رغبة بلادهما في الانضمام إلى الناتو "من دون تأخير"، مع توقع إعلان الترشح غدا الأحد.

وقالت هلسنكي إن ساولي نينيستو أبلغ فلاديمير بوتين أن مطالبة موسكو في نهاية عام 2021 بتجميد توسيع الناتو ثم غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي غيرت "بشكل أساسي البيئة الأمنية لفنلندا".

كما يُتوقع أن تعلن السويد في الأيام المقبلة عن ترشحها لعضوية حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أي دولة ستكون حليفة في إطار حلف شمال الأطلسي يجب ألا تدعم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.

وجاء ذلك في معرض تعليق على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، حيث أشار جاويش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان دعما علنيا للحزب.

وكان المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن قد قال لرويترز إن بلاده لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنها تثير هذه القضية من منطلق الأمن القومي لتركيا.

وأضاف قالن أن بلاده تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

وشدد المتحدث باسم الرئيس التركي على أنه يتعين على السويد وفنلندا منع أنشطة حزب العمال الكردستاني ووجوده على أراضيهما.

وفي رد الفعل الفنلندي، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها لا تريد أن تتوصل لاستنتاجات استباقية بخصوص الموقف التركي من خطوة انضمام بلادها للناتو.

وأضافت مارين في مؤتمر صحفي أنه جرى نقاش طلب العضوية بالحلف مع تركيا ودول أخرى، وأن الردود كانت إيجابية للغاية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة "فرانس برس" (AFP)، اليوم السبت، إن روسيا أوقفت إمدادات الكهرباء إلى فنلندا.

وكانت شركة التزويد الروسية "راو نورديك" التي توصل الكهرباء إلى فنلندا قد أعلنت أمس الجمعة عزمها وقف التزويد بالكهرباء منتصف الليل، مشيرة إلى عدم تسلمها في المقابل أي مدفوعات.