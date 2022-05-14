عادت كاميرا قناة الجزيرة اليوم السبت إلى مكان استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين بالضفة الغربية المحتلة، ووثقت ما رواه شهود عيان كانوا هناك صبيحة الأربعاء الماضي لحظة الاغتيال.

واستقبل الزميل زين العابدين توفيق، الصحفي ومنتج قناة الجزيرة علي السمودي الذي أصيب لحظة الاغتيال، وقدم على سيارة إسعاف إلى مكان الجريمة ليدلي بشهادته.





وهنا شهادتا الصحفية شذى حنايشة التي رافقت الزميلة شيرين أبو عاقلة والمصور مجدي بنورة الذي صور ووثق عملية الاغتيال:





وهنا شهادة الصحفي مجاهد السعدي الذي كان حاضرا بدوره لحظة الاغتيال:





وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية أمس أن تحقيقها الأولي يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة كان من قوات الاحتلال.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السبب المباشر للوفاة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية.

في المقابل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي استمع إلى تقارير داخلية أظهرت أن الجيش الإسرائيلي هو من أطلق النار على شيرين أبو عاقلة، وأن ذلك مرجح بقوة.