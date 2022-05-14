"السبع" تتعهد بمواصلة الضغط على موسكو اقتصاديا وأوروبا تأمل في حظر النفط الروسي الشهر الجاري

قال مسؤولون ودبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يواصل مساعيه لإقرار حظر تدريجي للنفط الروسي خلال هذا الشهر، رغم مخاوف تتعلق بالإمدادات في شرقي أوروبا، في حين اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع على مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو.

يشكل الاعتماد الكبير على النفط الروسي في بلغاريا والتشيك والمجر وسلوفاكيا أكبر عقبة أمام اتفاق الحظر النفطي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد) أوائل مايو/أيار الجاري ردا على شن روسيا حربا على جاراتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة رويترز -أمس الجمعة- عن دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي قوله إنه ستكون هناك مرونة في الفترة الانتقالية المقترحة قبل سريان حظر كلي على النفط الروسي في دول الاتحاد، موضحا أن الدول المعتمدة على النفط الروسي تحتاج إلى العثور على بديل له.

وقال دبلوماسي بارز آخر إن الاتفاق على حظر النفط الروسي ممكن في وقت قريب، وقد يكون الاثنين المقبل عندما يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد محادثات فنية متوقعة مطلع الأسبوع.

وواجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صعوبات جمة في إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمقترح حظر واردات النفط والغاز الروسيين، إذ تعارض المجر هذا الأمر.





حظر وإعفاءات

وبموجب مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية، ستلتزم أغلب دول الاتحاد بحظر شامل لإمدادات النفط والغاز الروسيين بنهاية العام الحالي، لكن المجر حصلت على إعفاء من هذا الالتزام حتى نهاية عام 2024، كما حصلت سلوفاكيا والتشيك على إعفاء مماثل إلى غاية منتصف عام 2024.

ويتوقع أن يندرج الحظر النفطي على روسيا ضمن حزمة عقوبات أوروبية سادسة، التي ستتضمن أيضا إدراج المزيد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن لائحة العقوبات.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية -اليوم السبت- عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن "التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة"، أن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد للسماح لحكومات الدول الأعضاء بوضع حد أقصى لأسعار الغاز للمستهلكين في حال الانقطاع الكامل للإمدادات الروسية.

وأضافت الوثيقة أنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد، وتفيد الوثيقة بأن تمويل تدخل الحكومة الأوروبية لتنظيم أسعار الغاز يتطلب مبالغ كبيرة.

مجموعة السبع

وفي الاتجاه نفسه، دعت مجموعة السبع -اليوم السبت- إلى فرض عقوبات إضافية على قطاعات تعول عليها روسيا، ردا على هجومها العسكري المتواصل على أوكرانيا.

وأوضح بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا) عقب اجتماعهم في ألمانيا أن المجموعة "ستسرع جهودها لتقليل وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، بناء على تعهد المجموعة بالتخلص التدريجي أو حظر واردات الفحم والنفط الروسيين".