قالت إنها تحقق مع زوجته.. وزارة الداخلية التونسية تنفي اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

قالت وزارة الداخلية في تونس الخميس إنه لم يتم اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وإن النيابة العامة طلبت التحقيق مع زوجته بعد أن وجدت الشرطة في مصنع تملكه مواد خطرة، إضافة إلى تشغيل أفارقة لا يملكون إقامة في تونس.

وكانت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للجبالي ذكرت -في وقت سابق- أن قوة أمنية اعتقلته، لكن وزارة الداخلية قالت إنه لم يتم إيقافه، وإنما هو الذي أصر على مرافقة زوجته إلى مركز للشرطة.

وأضافت أنه تم العثور داخل المصنع على 3 قوارير تحتوي على مادة "اسيتيلان" المدرجة بجدول المواد الخطرة، بالإضافة إلى فرنين كهربائيين ومواد أخرى سريعة الاشتعال.

وقالت حركة النهضة إنه تم اقتياد الجبالي إلى مكان غير معلوم، مطالبة بإطلاق سراحه، كما طالبت الحركة -في بيانها- السلطة بالكف عن "إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم".

يذكر أن حمادي الجبالي تولى رئاسة الحكومة التونسية في ديسمبر/كانون الأول 2011، بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي، وانتهت فترة ولايته رئيسًا للوزراء في مارس/آذار 2013 بعد أن قدم استقالته، قبل أن يستقيل من حركة النهضة بعد سنة.