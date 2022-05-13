دول عربية وغربية تعزي الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قدم عدد من القادة والدول العربية والغربية تعازيهم للإمارات العربية المتحدة بعد إعلانها اليوم الجمعة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة "إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وتولى الشيخ خليفة الحكم في الإمارات إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وفي يناير/كانون الثاني 2014 أصيب بجلطة، فترك إدارة شؤون إمارة أبو ظبي لأخيه الشيخ محمد بن زايد.

تعزية عربية

ومنذ إعلان الوفاة، قدم عدد من القادة والدول عبر العالم تعازيهم. وقد نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبلاده والشعب الإماراتي والأمة العربية والإسلامية "أخا وصديقا من أعز الرجال"، وفق وصفه، معربا عن خالص عزائه "لأسرة آل نهيان الكريمة وحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة".

كما نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، معلنا حالة الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد في بلاده.

من جهته، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإني أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحرّ التعازي والمواساة".

وأضاف عبر حسابه على تويتر "أدعو الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

سمو أمير البلاد المفدى ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. #قناhttps://t.co/9nLbpeb6xD pic.twitter.com/U6NdVrHhVp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 13, 2022

كما قال ملك البحرين حمد بن عيسى، في بيان "انتقل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان، الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان الشيخ خليفة بن زايد.

أميركا وإسرائيل

ودوليا، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الشيخ خليفة بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة". وقال في بيان إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز علاقاتها مع الإمارات.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "ساهمت القيادة الجريئة للشيخ خليفة كثيرا في تقدم الإمارات وشعبها وتنامي الشراكة بين بلدينا وهي إرث عظيم لمن سيخلفه".

وأقامت الإمارات علاقات مع إسرائيل عام 2020، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "إرث الشيخ خليفة وأعماله العظيمة تحظى بتقدير كبير في إسرائيل".

كما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أرسل برقية عزاء لنظيره الإماراتي.

بدوره، أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عن تعازيه للإمارات. وعبر تغريدة قال إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ الوفاة، مضيفا "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه والشعب الإماراتي جميل الصبر والسلوان".