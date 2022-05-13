حكومة اليمن توافق لأول مرة على تسيير رحلات من صنعاء بجوازات سفر حوثية

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء خلال مدة الهدنة الأممية بجوازات سفر صادرة عن جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن الحكومة "ستستمر في تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي (هانس غروندبرغ) وتعهداته بخصوص تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة بجوازات سفر صادرة عن محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى".

وأشار المصدر -الذي لم توضح الوكالة اسمه أو صفته- أن موقف الحكومة جاء انطلاقا من "التزامها الكامل بخدمة الشعب وتخفيف معاناته وتقديرا لجهود المبعوث الأممي ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة"، وفق تعبيره.

وشدد على أن "التعهدات الواردة في مبادرة المبعوث الأممي تؤكد على أنه لا يترتب على الخطوة أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية، ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية".

وكان مقررا انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي ضمن الهدنة الأممية في 25 أبريل/نيسان الماضي، إلا أنها تعثرت وسط اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عنها.

وفي الأول من أبريل/نيسان الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب التحالف الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين.

ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف منذ 2016 بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.