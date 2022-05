رام الله – "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة" 5 كلمات هي الأخطر، كما يصفها الفلسطينيون، ضمن رسالة تجاوزت 1100 كلمة وجّهها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" (UNRWA) فيليب لازاريني إلى اللاجئين في أبريل/نيسان الماضي.

وجاءت الرسالة قبيل أسابيع قليلة من إحياء الذكرى الـ74 لنكبتهم وقيام إسرائيل على أغلب أراضيهم، والتي يتم إحياؤها رمزيا يوم 15 مايو/أيار من كل عام.

تحدث لازاريني عن الصعوبات المالية التي تواجهها الوكالة، والخيارات المتاحة للتغلب عليها، ومنها استكشاف الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

ولئن حاول المسؤول الأممي تبديد مخاوف الفلسطينيين الذين اعتبروا هذا الطرح بالون اختبار، فإن تصريحاته قوبلت برفض واستنكار واسعيْن، نظرا لخطورتها وتحديدا في مسألة تغيير الوظائف السياسية والإنسانية التي وُجدت من أجلها الوكالة، وإنهاء قضية اللاجئين وتحويلها إلى قضية إنسانية بحتة.

