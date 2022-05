رئيس حكومة كردستان العراق يشكر غوغل على إضافة اللغة الكردية لخدمة الترجمة فيها

شكر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني شركة غوغل، بعد إضافتها الكردية (السورانية) إلى اللغات المعتمدة لديها في خدمة الترجمة الآلية.

وشارك البارزاني، من حساب غوغل على تويتر، خبر إضافة 24 لغة جديدة إلى المتصفح الأشهر في العالم، معلقا على الخبر "زۆر سوپاس گووگڵ" وتعني شكرا جزيلا غوغل.

وأعلنت غوغل أمس الأربعاء عن إضافة 24 لغة جديدة إلى خدمة الترجمة، لتصبح بذلك عدد اللغات المعتمدة في هذه الشركة 133 لغة.

واحتفى مغردون أكراد بما اتخذته غوغل معتبرين أنها خطوة طال انتظارها، ووجهوا شكرهم لهذه الشركة "العملاقة" مؤكدين على أهمية الأمر كونه يتعلق بلغة يتحدث بها الملايين.

وتفاعل المغردون مع خبر غوغل بشكل كبير، وأكدوا أنها ستسهل عليهم استخدام اللغة في عمليات البحث والتواصل وغيرها من الأغراض الرئيسية في الاستخدام.

يشار إلى أن غوغل كانت قد أعلنت عام 2016 عن رفد قسم الترجمة بالكردية الكرمانجية، وهي اللهجة المستعملة من قبل الكرد في تركيا وسوريا ونحو نصف كردستان العراق، إضافة إلى الأكراد في كل من روسيا ولبنان.

We’re adding 24 new languages to Google Translate — the first using a breakthrough machine learning approach called Zero-Shot Machine Translation, where the model learns a new language without ever seeing a direct translation of it. #GoogleIO https://t.co/5Imnj6ff1E

— Google (@Google) May 11, 2022