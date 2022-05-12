بعد عقود من الحياد.. فنلندا تتجه للانضمام لحلف الناتو

أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين اليوم الخميس عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO)، بعد عقود من التزام الحياد رسميا.

وقالا في بيان مشترك إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته. على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير".

وأضاف البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد.

وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس ورئيسة الوزراء عن موقف إيجابي من الانضمام للناتو.

وقال نينيستو للصحفيين الأربعاء إن "الانضمام إلى الناتو لن يكون ضد أحد"، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وأكد أن ردّه على روسيا سيكون "أنتم تسبّبتم بذلك".

وهناك تحوّل جذري في الرأي العام نحو الانضمام للناتو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأظهر أحدث استطلاع أن 76% ممن شاركوا في استطلاع في فنلندا يؤيدون مثل هذه الخطوة، كما أوضحت أحزاب سياسية عدة دعمها لذلك أيضا.