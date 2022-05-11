محاولة لإخفاء مخطط إسرائيلي يستهدف جنين.. فصائل فلسطينية تنعى شيرين أبو عاقلة

حذّرت الفصائل الفلسطينية من أن اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة يخفي وراءه مخططا اسرائيليا مبيتا لجنين ومخيمها.

رام الله- نعت قوى وفصائل سياسية فلسطينية الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، واعتبرت استهدافها وقتلها محاولة للتغطية على تصعيد إسرائيلي قادم في الأراضي المحتلة.

وقال قياديون في عدد من الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية للجزيرة نت إن استهداف الجيش الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة خلال عملها الصحفي في مدينة جنين، يستوجب تحركا عاجلا لمحاكمة قتلتها.

واستشهدت شيرين أبوعاقلة (51 عاما) عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليها أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

#أنا_شيرين_أبو_عاقلة |

الصورة الأخيرة والرسالة الأخيرة لشهيدة الصحافة الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال في فلسطين.. pic.twitter.com/zmzzvZecM2 — The Palestinian Archive الأرشيف الفلسطيني (@palestinian_the) May 11, 2022

فتح: هستيريا احتلالية

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دلال سلامة إن الكل الفلسطيني حزين على خبر استشهاد مراسلة الجزيرة. وإن "شيرين عملت بمسؤولية عالية تجاه قضيتنا الفلسطينية، وما تم جريمة إعدام بحق الصحفية المناضلة".

ورأت سلامة في استشهاد مراسلة الجزيرة "محطة مفصلية في سجل جرائم الاحتلال" معربة عن أملها في أن "تسرع هذه الجريمة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

ودعت "الكل الفلسطيني إلى أن يُعلي الصوت ضد هذه الجرائم وأن يتفاعل لتعزيز نضاله على الأرض لمواجهة الاحتلال".

وقالت سلامة إن التصعيد "الهستيري للاحتلال، سيقابله صمود وتصد من أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن الكل الفلسطيني "يعمل لإنهاء الاحتلال" معربة عن أسفها لـ "حالة الصمت المريب في المنطقة والعالم" تجاه ما يجري في فلسطين.





حماس: مخطط لجنين

وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتعزية لقناة الجزيرة، وقالت إن استهدافها "جريمة بشعة تعبر عن الحقد الصهيوني من كل ما هو فلسطيني".

وقال القيادي في الحركة بالضفة الغربية فازع صوافطة "لا شك أن ما حصل فجر اليوم جريمة بشعة، استهدفت بالدرجة الأولى الصورة والصوت الفلسطيني".

وتابع أن اغتيال أبو عاقلة يأتي ضمن "محاولة الاحتلال تغييب الحقيقية ومنع نقل صورة ما يحدث في فلسطين وتحديدا في جنين".

ورأى صوافطة في استهداف الإعلاميين "محاولة لتخويفهم وردعهم، وكأن هناك أمرا يُحاك لمدينة جنين أو مخططا لاجتياحها". وقال إن المطلوب "رد فعل رسمي قوي بحجم الجريمة (…) الاستنكار لم يعد مجديا".

الجهاد الإسلامي: صحفية بطلة

من جهته، وصف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين، الزميلة شيرين بـ "الصحفية البطلة". وأضاف "نعزي أنفسنا وشعبنا البطل وقناة الجزيرة وعائلة الشهيدة والزملاء الصحفيين بارتقاء الشهيدة شيرين".

وتابع أن "استهدافها لن يُغيب الحقيقة وسيكشف جرائم الاحتلال البشعة بحق الطواقم الصحفية".

وقال عز الدين إن ما حدث "يستوجب التحرك العاجل لمحاكمة الاحتلال على هذه الجريمة وكافة جرائمه".

ووفق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، فإن استهداف الصحفية أبو عاقلة ليس حدثا منعزلا وإنما "الاحتلال يكشر عن أنيابه ويحاول تصدير أزماته بحرف الأنظار واستهداف أبناء شعبنا".

ودعا إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصف الفلسطيني "لمحاكمة الاحتلال على هذه الجريمة البشعة".

وشدد القيادي عز الدين على أن الجريمة الإسرائيلية تستوجب نهوض "كل الضمائر الحية لفضح الاحتلال ومعاقبته، ويجب أن تشعل الغضب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".