نظم نشطاء وإعلاميون في دول عربية وعواصم غربية وقفات احتجاجية تنديدا بجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء في جنين شمالي الضفة الغربية.

كما وقف مجلس النواب الأميركي دقيقة صمت حدادا على روح الزميلة الصحفية.

ورفع المشاركون في الوقفات صور الشهيدة شيرين، ولافتات تطالب بمحاسبة القتلة وتندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفرق الصحفية والشعب الفلسطيني قاطبة.

وفيما يلي بعض من تلك الوقفات بالصور:

وقفة التجمع الفلسطيني في إيطاليا

مقر الجزيرة في الدوحة – قطر

الخليل – الضفة الغربية

دقيقة صمت بمجلس النواب الأميركي – الولايات المتحدة

أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – تونس

أمام مكتب الجزيرة في عَمان – الأردن

أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت – لبنان

قطاع غزة – فلسطين المحتلة

أمام مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم – السودان

أمام مكتب الجزيرة في بغداد – العراق

بيت لحم – الضفة الغربية

وقفة لفلسطينيي 48 – إسرائيل

أمام السفارة الفلسطينية بالرباط – المغرب

ساحة الجمهورية في باريس – فرنسا

نابلس – الضفة الغربية