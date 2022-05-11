سياسة|فلسطين

بالصور.. وقفات احتجاجية بمدن عربية وغربية تنديدا بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

Tunisian journalists protest the death of Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh, who was killed during an Israeli raid in Jenin in the occupied West Bank, in Tunis
وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في العاصمة تونس (رويترز)
11/5/2022-|آخر تحديث: 12/5/202210:21 AM (مكة المكرمة)

نظم نشطاء وإعلاميون في دول عربية وعواصم غربية وقفات احتجاجية تنديدا بجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء في جنين شمالي الضفة الغربية.

كما وقف مجلس النواب الأميركي دقيقة صمت حدادا على روح الزميلة الصحفية.

ورفع المشاركون في الوقفات صور الشهيدة شيرين، ولافتات تطالب بمحاسبة القتلة وتندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفرق الصحفية والشعب الفلسطيني قاطبة.

وفيما يلي بعض من تلك الوقفات بالصور:

 

وقفة التجمع الفلسطيني في إيطاليا

التجمع الفلسطيني في ايطاليا
المصدر: مواقع التواصل

 

مقر الجزيرة في الدوحة – قطر

وقفة احتجاج يقوم بها موظفين قناة الجزيرة لإدنة جريمة قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة
المصدر: الجزيرة

 

الخليل – الضفة الغربية

المصدر: الفرنسية

 

دقيقة صمت بمجلس النواب الأميركي – الولايات المتحدة

مجلس النواب الأمريكي يقف دقيقة صمت حداداً على روح الزميلة شيرين ابو عاقلة
المصدر: الجزيرة

 

أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – تونس

المصدر: الفرنسية

 

أمام مكتب الجزيرة في عَمان – الأردن

المصدر: الفرنسية

 

أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت – لبنان

المصدر: رويترز

 

قطاع غزة – فلسطين المحتلة

المصدر: الفرنسية

 

أمام مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم – السودان

المصدر: الجزيرة

 

أمام مكتب الجزيرة في بغداد – العراق

Iraqi journalists protest the death of Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh, outside the Al Jazeera building in Baghdad
المصدر: رويترز

 

بيت لحم – الضفة الغربية

Palestinian journalists condemn killing of Al-Jazeera journalist in West Bank
المصدر: الأناضول

 

وقفة لفلسطينيي 48 – إسرائيل

فلسطينيو 48 ينددون باغتيال إسرائيل الصحافية شيرين أبو عاقلة
المصدر: الجزيرة

 

أمام السفارة الفلسطينية بالرباط – المغرب

وقفة لمغاربة أمام السفارة الفلسطينية بالرباط تنديدا باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة (مواقع التواصل)
المصدر: مواقع التواصل

 

ساحة الجمهورية في باريس – فرنسا

أول الصور من ساحة الجمهورية بباريس وقفة تضامنية ومنددة باغتيال زميلتنا شيرين ابو عاقلة مواقع التواصل) _
المصدر: مواقع التواصل

 

نابلس – الضفة الغربية

جنازة الشهيدة الزميلة شيرين ابو عاقلة بنابلس
المصدر: الجزيرة

 

المصدر : الجزيرة + وكالات