مصر.. الأوقاف تنفي إسناد إدارة مسجد الحسين لمؤسسة خاصة

القاهرة- بعد يوم واحد فقط من فتح أبوابه على مدار اليوم أمام المصلين وعودة دروس العلم به، إثر تراجع انتشار فيروس كورونا، تصدر مسجد الحسين اهتمامات المصريين بعد ما أشيع عن إسناد إدارته إلى مؤسسة خاصة بعيدا عن وزارة الأوقاف، التي تتولى الإشراف على المساجد.

ونفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري إصدار وزارة الأوقاف قرارا بإسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة، وأكدت أن إدارة جميع الشؤون الدعوية وكذلك التنظيمية للمسجد وغيره من المساجد من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أي بروتوكولات تعاون توقعها مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم بوصفهم شركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد، كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط، من دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للدقة.

مؤسسة مساجد وشائعة البهرة

كان برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، قد أعلن مساء الأحد، عن إسناد إدارة مسجد الحسين لـ"مؤسسة مساجد" بدلًا من وزارة الأوقاف، ونقل مقدما البرنامج خيري رمضان وكريمة عوض -عن مصادرهما الخاصة- أن القرار جاء بعد الزحام الذي شهده المسجد خلال زيارة وزير الأوقاف له.

وانتشرت على عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة الأوقاف المصرية قرارا بإسناد إدارة مسجد الحسين إلى جهة خاصة، بل وزعم البعض أن هذه الجهة تتبع طائفة البهرة، التي حضر سلطانها افتتاح المسجد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

نفت وزارة الأوقاف منحها حق إدارة المسجد لمؤسسة خاصة لكنها لم تنف حصول مؤسسة مساجد على حق التطوير والنظافة والصيانة. ولم توضح مصدر ال ١٥٠ مليون جنيه التي دفعتهم مساجد للتطوير. — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 9, 2022

في حد شغلته بس انه يفكر ازاي يطلع اشاعه وتتصدق بسرعه لمجرد انهم

شافوا مفضل سيف الدين،سلطان طائفة البهرة بالهند شارك الرئيس السيسي في الافتتاح

طلعوا شائعه ان الدوله اسندت مسجد الحسين لاداره خاصه تديره🙄

بلد الازهر يا مصريين لكن في ناس متعمده تصدق عشان تستنزف الدوله في الرد #هري pic.twitter.com/8SWM7ILNFf — hala (@HalaElZieny) May 9, 2022

مش محتاج طائفة البهرة الشيعية الهندية تأتى لادارة مسجد الامام الحسين فى القاهرة وتصرف علية

– المسجد له صندوف نذور يجمع ملايين الجنيهات وهى كافية للانفاق على مصاريف المسجد وتجديدة – فقط محتاج مجلس ادارة من كبار المنطقة واعضاء من نقابة المهندسين والاثار

الجامع يقدر يصرف على نفسة pic.twitter.com/IOLGON1rDq — – SALAMA – سلامة (@FattahFattahh) May 9, 2022

هو مين سمح للبهرة يحطوا ذوقهم في تجديد مسجد الحسين و لما التجديد على حساب الدولة ليه سلطان البهرة حضر الافتتاح

كان في بوست لعمر طاهر بيسأل عن التجديدات والمجاخن اللي ظاهرة من المئذنةhttps://t.co/WH9GcdLF6e

ده رد نيازي سلام رئيس مجلس امناء جمعية مساجد المسئولة عن التطوير — bero (@berooo_berry) May 9, 2022

الكوارث تتواصل…بدء تسليم العتبات المقدسة ل ال بيت رسول الله بمصر الى طائفة البهرة …سلموا مسجد سيدنا الحسين لمؤسسة خاصة تابعة لها وممولة منها.#اللهم_ارحم_موتانا_وموتى_المسلمين — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) May 9, 2022

أملاك هيئة الأوقاف ترليون و 40 مليار جنيه، والميزانية السنوية للوزارة 18 مليار، وعدد العاملين في الوزارة 380 ألف موظف، ثم تقول أنها تعاقدت مع "جهة خاصة" كشريك لإدارة شؤون مسجد الحسين، هل لأن الوزارة فاشلة أو بدون ميزانية أو نقص العمالة ؟، أو لأمر آخر ؟!!

ننتظر إجابة مجلس الوزراء — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 9, 2022

كان سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، قد شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل نحو أسبوعين، في تفقد أعمال التطوير والتجديد لمسجد الحسين بقلب العاصمة المصرية القاهرة، التي استمرت لما يقرب من شهر.

وشملت التطويرات، التي قال إعلام السلطة إنها تكلفت ما يقرب من 150 مليون جنيه، ترميم وتجديد أغلب أجزاء المسجد بما في ذلك تركيب مقصورة جديدة للضريح، وتجديد الساحة الخارجية، وهي العملية التي لاقت انتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم مطابقتها لقواعد ترميم المباني الأثرية.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لسلطان طائفة البهرة، لجهوده في تطوير أضرحة آل البيت بمصر، في حين وجه الأخير -بدوره- الشكر للسيسي على دعوته للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين.