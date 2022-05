لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ76، وقد صعدت القوات الروسية من هجومها على مواقع الجيش الأوكراني في جبهات القتال بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، كما قصفت بالصواريخ مدينة أوديسا جنوبي غربي البلاد، مما خلف قتلى وجرحى.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن صواريخ كروز الروسية أخطأت أهدافها أحيانا داخل الأراضي الأوكرانية، أو حتى فشلت تماما بعد الإطلاق.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي إن لدى جيش بلاده مخزونا كافيا من الصواريخ والذخائر الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة للقوات المسلحة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ76 من الحرب:

منذ دقيقتين

مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية:

الشهور القليلة المقبلة قد تشهد مسارا تصاعديا غير متوقع للحرب في أوكرانيا.

بوتين سيسمح باستخدام الأسلحة النووية فقط إذا شعر بخطر وجودي لروسيا.

تقديراتنا أن بوتين يخطط لصراع طويل في أوكرانيا.

انتصار روسيا في دونباس قد لا ينهي الحرب في أوكرانيا.

منذ 24 دقيقة

وزير الخارجية الروسي:

نعتبر أن الموقف العربي الموحد في الجامعة العربية تجاه الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعي.

نقدر الموقف الجزائري بشأن الأزمة الأوكرانية ونشكر الجزائر.

حثنا المزيد من التنسيق بين بلدينا في مختلف الهيئات بما في ذلك أوبيك +.

أحطنا الطرف الجزائري علما بتفاصيل العمليات العسكرية في إقليم دونباس.

الاتحاد الأوروبي يستند إلى موقف مفروض عليه من قبل الولايات المتحدة في ما يخص الأزمة.

ندعم موقف منتدى الدول المصدرة للغاز للإيفاء بالاتفاقيات المبرمة.

نبذل قصارى جهودنا لعدم السماح بإقامة عالم أحادي القطبية.

منذ ساعة

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أجرى محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الصيني تناولت حرب أوكرانيا وأزمة الغذاء.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية الألمانية تعلن إعادة فتح السفارة الألمانية في العاصمة كييف.

وزيرة الخارجية الألمانية: برلين ستقلص واردات الطاقة الروسية إلى الصفر.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا شنت هجمات سيبرانية قبل الغزو ما تسبب بعواقب على الأفراد والشركات في أوروبا.

منذ ساعة

منظمة العفو الدولية: يجب محاسبة القوات الروسية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا

منذ ساعتين

المستشار الألماني:

علينا التحرر من واردات الطاقة الأحفورية الروسية في أسرع وقت ممكن.

أدعو الرئيس فلاديمير بوتين بشكل لا لبس فيه إلى إنهاء الحرب العدوانية على أوكرانيا.

سنقرر في قمة الناتو المقبلة الترتيبات العسكرية اللازمة في ضوء الوضع الأمني الجديد.

الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول بالنسبة للمنطقة الأوروبية الأطلسية.

التوسع في الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية مسألة تتعلق بالسيادة الأوروبية.

رئيس الوزراء البلجيكي:

أوكرانيا جزء من أوروبا وينبغي أن يكون هناك دور لتوحيد القارة.

عملية الانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي طويلة ومعقدة، لكن لا ينبغي أن يعطل ذلك دعمنا لكييف.

منذ ساعتين

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك: أكدت للمدعي العام الأوكراني دعم برلين الكامل التحقيق في جرائم الحرب.

منذ ساعتين

الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين نازح في أوكرانيا بحلول الثالث من مايو/أيار الحالي.

منذ 3 ساعات

وكالة الأناضول: عمدة كييف يعلن عودة ثلثي السكان إلى العاصمة.





منذ 3 ساعات

الاتحاد الأوروبي: روسيا تقف خلف هجوم سيبراني كبير وقع مع بدء الحرب على أوكرانيا، وأدى الهجوم إلى تعطيل آلاف الخوادم المرتبطة بشبكة الإنترنت.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة عن مقاتلي آزوف في ماريوبول:

المدفعية الثقيلة والسفن الحربية تواصل القصف على مجمع آزوفستال.

العدو لم يكف عن محاولات اقتحام المجمع الصناعي حيث يتحصن مقاتلونا.

قوات المشاة الروسية تشارك في محاولات اقتحام المجمع تزامنا مع القصف.

A Ukrainian flag flies over Azovstal. A Ukrainian flag over Mariupol. On the 75th day of the defence. The true Flag of Victory is not somewhere in a foreign capital. It flies over its own land.#UAarmy pic.twitter.com/ZjsF7qEuTm — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022

منذ 5 ساعات

وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في كييف: أكثر من ألف جندي أوكراني، بينهم مئات الجرحى، لا يزالون في مجمع آزوفستال.

منذ 5 ساعات

رويترز عن رئيس البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: عدد القتلى من المدنيين الأوكرانيين أكبر من الرقم الرسمي المعلن بآلاف.

منذ 5 ساعات

رئاسة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي خسر 350 جنديا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 26 ألفا.

منذ 5 ساعات

وكالة الأنباء الفرنسية: وزيرة الخارجية الألمانية تزور بلدة بوتشا بالضواحي الشمالية الغربية للعاصمة الأوكرانية.

منذ 6 ساعات

حاكم خاركيف (شمال شرق): العثور على جثث 44 مدنيا تحت أنقاض مبنى في إيزيوم قصفته القوات الروسية بداية شهر مارس/آذار الماضي.

The city of #Izyum in the #Kharkiv region was seriously affected by the war. pic.twitter.com/f77Z1szr4M — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

منذ 6 ساعات

البنك المركزي الأوكراني يعلن شراءه "سندات الحرب" بقيمة 3.4 مليارات دولار لدعم تمويل ميزانية الحكومة.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قوات لوغانسك تصل إلى الحدود الإدارية لمدينة لوغانسك بعد اختراق خط دفاع القوات الأوكرانية.

إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز "سوخوي-25" (Su-25) في مقاطعة خاركيف.

قواتنا استهدفت 407 مواقع للقوات الأوكرانية، ودمرت 5 مستودعات للذخائر والوقود.

Video of a Russian S-300V air defense system and Igla MANPADS talking part in the war. https://t.co/PubjJyLclu pic.twitter.com/o9srAWTSui — Rob Lee (@RALee85) May 10, 2022

منذ 6 ساعات

انفصاليو دونيتسك: مقتل شخصين وإصابة 9 في قصف أوكراني على كيروف ولينين وبيتروف شمال وغرب مدينة دونيتسك (شرق).

منذ 7 ساعات

رويترز عن مساعد عمدة ماريوبول (جنوب): نحو 100 مدني لا يزالون في مجمع آزوفستال، ووتيرة الهجوم الروسي على المجمع لم تنخفض.

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

هزيمة روسيا ستسمح لنا بإعادة فتح موانئنا على البحر الأسود وإنعاش اقتصادنا.

قادرون على طرد الروس من خيرسون (جنوب) وهزيمة أسطول البحر الأسود إذا تلقينا دعما عسكريا إضافيا.

منذ 8 ساعات

الاستخبارات العسكرية البريطانية: استخفاف روسيا بالمقاومة الأوكرانية منع بوتين من إعلان تحقيق نجاح عسكري في أوكرانيا يوم النصر أمس الاثنين.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2022

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: تصدينا لـ15 هجوما روسيا في إقليمي دونيتسك ولوغانسك، ودمرنا منظومة صاروخية مضادة للطائرات و9 دبابات و3 منظومات مدفعية و25 عربة مدرعة قتالية.

منذ 11 ساعة

نيويورك تايمز (The New York Times) عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية:

الحرب على أوكرانيا بيّنت أن برنامج روسيا للصواريخ الموجهة لا يزال في بدايته.

صواريخ كروز الروسية أخطأت أهدافها أحيانا أو حتى فشلت تماما بعد الإطلاق.

الطيارون الروس عاجزون عن تحديد مواقع الأهداف في أوكرانيا.

Russia’s guided weapons have repeatedly failed in Ukraine, and now Moscow’s inventory of them is running low. Here’s why https://t.co/0cCEEU3Y0s — John Ismay (@johnismay) May 10, 2022

منذ 11 ساعة

وكالة الإعلام الروسية تنقل عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا، ردا على توسيع العقوبات الأوروبية على روسيا.

منذ 13 ساعة

اليابان تعلن عقوبات جديدة على روسيا بتجميد أصول المزيد من الأفراد، وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، منها مؤسسات البحث العلمي.