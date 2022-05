على خلفية إقرار البرلمان البريطاني ترحيل اللاجئين.. ناشطون يقتحمون حفل عشاء لوزيرة الداخلية

اقتحم ناشطون بريطانيون مؤيدون للاجئين حفل عشاء لحزب المحافظين، مطلقين شعارات مندّدة بسياسة وزيرة الداخلية بريتي باتيل "العنصرية" حيال اللاجئين.

وحظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين الناشطين عبر المنصات الرقمية، معبّرين عن دعمهم في محاربة العنصرية، مؤكّدين رفضهم التعامل مع اللاجئين على هذا النحو.

وحسب المقطع المنشور عبر صفحة "غرين نيو ديل رايزينغ" (Green New Deal Rising) على تويتر، قاطع الناشطون الوزيرة خلال كلمة كانت تلقيها في عشاء الربيع الذي أقامته جمعية للمحافظين في منطقة باسيتلو بمقاطعة نوتنغهامشاير.

Fantastic intervention @GNDRising You'd get my vote as kind principled people fit to transform the country into a #FriendlyEnvironment https://t.co/kCVaoEdGtp

