رغم استقالة رئيس وزراء سريلانكا.. الاحتجاجات تتواصل وأعداد القتلى ترتفع

أكدت مصادر طبية سريلانكية ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف إلى 8 أشخاص على الأقل منذ أمس الاثنين، وقالت الشرطة إن من بين القتلى عضوًا في البرلمان وحارسه الشخصي.

وقد تواصلت أعمال العنف منذ اقتحام من يُعتقد أنهم مؤيدون لرئيس الوزراء ماهيندا راجاباغسا صباح أمس الاثنين ساحة اعتصام للمحتجين أمام مكتب الرئيس في العاصمة كولومبو، وأخفقت مناشدات الشرطة والقادة السياسيين من الحكومة والمعارضة في تهدئة التوتر الشعبي.

ورغم استقالة رئيس الوزراء أمس فقد تواصلت أعمال الشغب ليلا وأضرم محتجون النار بمنزل لرئيس الوزراء المستقيل ومنازل ممثلين عن الحزب الحاكم في البرلمان، وقدّرت المصادر الطبية عدد الجرحى بأكثر من 200.

وقد دعا رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا إلى عقد جلسة للبرلمان لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، في حين دعت النقابات المهنية إلى إضراب شامل بدءا من يوم غد الأربعاء بهدف إجبار الرئيس على تقديم استقالته.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت قبل 6 أسابيع بسبب نقص الوقود والمواد الأساسية في البلاد وارتفاع الأسعار، وتسبّبت الأزمة الاقتصادية بأزمة سياسية حادة، ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا (شقيق رئيس الوزراء) وإجراء إصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية تشمل إلغاء تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات واسعة.

وكان الرئيس راجاباكسا أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي للمرة الثانية خلال 5 أسابيع، ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم فترات طويلة من دون إشراف قضائي، كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.

وأعربت السفيرة الأميركية في البلاد جولي تشونغ عن قلقها حيال حال الطوارئ الجديدة، مشيرة إلى أن سريلانكا "بحاجة إلى حلول طويلة الأمد لحل الأزمة". ومن جانبه، رأى الاتحاد الأوروبي أن مرسوم الرئيس راجاباكسا يمكن أن يكون له أثر عكسي.