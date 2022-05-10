جلسة افتتاح البرلمان البريطاني.. ماذا وراء غياب الملكة إليزابيث الثانية؟

أعلن القصر الملكي البريطاني أن الأمير تشارلز سيحضر جلسة افتتاح البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء بدل والدته الملكة إليزابيث الثانية بسبب معاناتها من صعوبة في التنقل.

واضطرت ملكة بريطانيا (96 عاما) إلى إلغاء عدد من الارتباطات العامة منذ دخولها المستشفى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب مرض لم يكشف عنه، لكنها تواصل أداء كثير من واجباتها عن بعد.

وقال قصر بكنغهام في بيان "لا تزال الملكة تعاني من مشكلات عرضية في التنقل، وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمي للبرلمان" المقرر اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه "بناء على طلب جلالة الملكة، وبموافقة السلطات المختصة، سيلقي أمير ويلز كلمة الملكة نيابة عنها في حضور دوق كامبردج أيضا".

وأحجم القصر عن الإدلاء بتفاصيل عن مرض الملكة إليزابيث، لكن مصدرا قال إن الأمر يتعلق بالمشكلات التي عانت منها العام الماضي.

واشتكت الملكة وقتها من مشاكل في الوقوف والعمل، فضلا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتقام في بريطانيا احتفالات على مدى 4 أيام الشهر المقبل للملكة؛ أكبر ملوك العالم وأطولهم بقاء في الحكم، بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلائها العرش.