حرب أوكرانيا.. إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول بدعم أممي وحريق بمنشأة عسكرية روسية قرب الحدود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول قد بدأت اليوم الأحد، وتساعد فيها الأمم المتحدة، في حين أصيب شخص في حريق شب في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة واقعة في الجنوب الروسي وقرب الحدود مع أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأوكراني في تغريدة على حسابه على تويتر أن نحو 100 مدني تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال حتى الآن، ويجري العمل على إجلاء المزيد من المدنيين المحاصرين في المجمع.

وأوردت وكالة رويترز أن المدنيين الذين جرى إجلاؤهم نُقلوا في مركبات عليها شعار الأمم المتحدة، فيما يشير إلى عقد اتفاق لتخفيف المحنة الناشئة عن الحصار الأكثر دمارا خلال حرب أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الوكالة أن نحو 54 مدنيا وصلوا اليوم الأحد إلى مركز إيواء مؤقت في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بعد تمكنهم من مغادرة منطقة مجمع آزوفستال.

⚡A column of cars with 🇺🇳UN logos has arrived in Mariupol. Reportedly, evacuation is underway pic.twitter.com/F3k5OET9sE

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 30, 2022