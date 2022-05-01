القاهرة- أثار مقطع فيديو يظهر اعتداء أحد قاطني مجمع سكني بضاحية المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، على موظف بأمن المجمع، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب الانتشار الواسع لمقطع الفيديو، وسط مطالبات بالقبض على المعتدي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض عليه، ثم أعلنت النيابة العامة لاحقا حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وأظهر مقطع الفيديو المعتدي وهو ينهال بالصفعات المتكررة على موظف الأمن، الذي اكتفى بتلقي الصفعات المتتالية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه شهود الواقعة الذين لم يحرك أحد منهم ساكنا واكتفوا بالمشاهدة.

اعتداء علي فرد امن بكمباوند سكني بالمعادي ! انا الي مستغربه بجد الناس الي واقفه بتتفرج علي فرد الامن وهو بيضرب وللاسف اصبح عادي عندنا دلوقت نكتفي بالفُرجة ✋ pic.twitter.com/8dJbTyK3CJ — Coach Shreif Aouf 🦅 (@coachshreifaouf) April 29, 2022

لو السوشيال ميديا كلها عيوب ودى الميزه الوحيده ليها، فدى تكسب واكتر حاجه تأكد ان ليها قوه وتأثير pic.twitter.com/tMZ0Fbnik3 — حـَـــــامــِـد (@mid0hamed) April 29, 2022

تفاصيل الواقعة

الشاب الذي يعمل عنصر أمن بشركة خاصة قال إن السبب وراء الواقعة هو أداء عمله، حيث قام بإيقاف سيارة في أثناء دخول المجمع السكني ولم يسمح بدخولها بسبب عدم تحديد ركاب السيارة وجهتهم، أو ذكر اسم الشخص الذين قدموا من أجله.

وأوضح -في تصريحات لجريدة الوطن- أنه فوجئ بحضور المعتدي والاعتداء عليه بالضرب والسب والإهانة، كما قام بإهانة مديره المسؤول، وطالبه بطرده من المجمع.

وأكد فرد الأمن أنه سيسير في شكواه للنهاية، مطالبا "العدالة المصرية" بمساعدته في الحصول على حقه، خاصة أنه تم الاعتداء عليه لأنه يقوم بتأمين وحماية الشخص الذي قام بالاعتداء عليه.

غضب شعبي وإعلامي

الفيديو المتداول تسبب في حالة من الغضب الشديد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واستنكر الكثيرون استضعاف المعتدي للشاب البسيط، والإمعان في إهانته وإذلاله بهذا الشكل محتميا وراء منصبه أو مكانته الاجتماعية.

وزاد غضب رواد مواقع التواصل بعد انتشار مقطع فيديو آخر للمعتدي، وهو يحمل سجادة الصلاة في أعقاب صلاة الجمعة، يتهم فيه فرد الأمن بسبه، ثم يشتبك مع جيرانه المعترضين على الواقعة.

وتفاعل إعلاميون مصريون مع الواقعة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المعتدي -وصفوه بالبلطجي والمريض النفسي- أيا كان منصبه، مؤكدين أنه لم يهن فرد الأمن المسكين، بل أهان الشعب المصري بأكمله.

اللي ضرب فرد امن المعادي ده كمان بيدعي ان الواد سب ليه الدين يعني بلطجي وكداب pic.twitter.com/l0UtCiV4I9 — صبري ابومكه (@sapriagoor333) April 30, 2022

جريمة ضرب فرد امن كومباوند المعادي دي نتيجة طبيعية و تطور طبيعي للنفخة الكدابة اللي بيعيشها المصريين على بعض يعني اقل رد فعل معتاد من اي شخص بيرفض انه يسيب رخصته او انها حتى تتسحل على البوابة طبقا لتعليمات المكان و بدل ما يحترمها لأ ينزل يتخانق و يعمل حوار — 30//ar (@30m3esam) April 29, 2022

لا يكفي القبض عليه، فمن المؤكد أنه سوف يخرج باجبار فرد الأمن على المصالحة.. لماذا لم يقولوا من هو؟ وما هي وظيفته التي تجعله متوحشاً على هذا النحو؟! https://t.co/UT04Xtbx2Z — سليم عزوز (@selimazouz1) April 30, 2022

حبس ومحاكمة عاجلة

وبعد انتشار مقطع فيديو الاعتداء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتهم بالاعتداء على موظف الأمن لقيامه بإيقاف سيارة أجرة بها عدد 4 أشخاص طلبوا الدخول الى المجمع السكني في طريقهم لإصلاح سيارة المعتدي مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.

وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أمس السبت، أعلنت فيه حبس المعتدي وتقديمه محبوسا لمحاكمة عاجلة.

ووفق البيان، فقد أمر النائب العام بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد أمن بمجمع سكني بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة.