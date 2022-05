للمرة الرابعة خلال شهر.. الضيف الأحمر يجتاح العراق مجددا ويوقف الحركة الجوية بمطاري بغداد والنجف

اجتاحت عاصفة ترابية مجددا عدة محافظات عراقية، هي الرابعة خلال شهر، وتحوّلت الأجواء في العاصمة بغداد إلى حمراء، وأدت لإغلاق مطارها الدولي، كما علق مطار النجف رحلاته الجوية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن العاصفة ضربت محافظات بغداد والأنبار وكربلاء والنجف وصلاح الدين، وأدت إلى التأثير على مجال الرؤيا، وتسببت بحالات اختناق لدى عدد من المواطنين.

My photos from the office roof , Baghdad is in its orange color . Sandstorm hit almost all the cities in the country. Terrible dry season. pic.twitter.com/NshlOGJNoR

— Ammar karim (@ammar_afp) May 1, 2022