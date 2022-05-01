للمرة الرابعة خلال شهر.. الضيف الأحمر يجتاح العراق مجددا ويوقف الحركة الجوية بمطاري بغداد والنجف

يعد العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر جراء تزايد حالات الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل لعدة أيام في فصل الصيف لأكثر من 50 درجة مئوية.

اجتاحت عاصفة ترابية مجددا عدة محافظات عراقية، هي الرابعة خلال شهر، وتحوّلت الأجواء في العاصمة بغداد إلى حمراء، وأدت لإغلاق مطارها الدولي، كما علق مطار النجف رحلاته الجوية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن العاصفة ضربت محافظات بغداد والأنبار وكربلاء والنجف وصلاح الدين، وأدت إلى التأثير على مجال الرؤيا، وتسببت بحالات اختناق لدى عدد من المواطنين.

My photos from the office roof , Baghdad is in its orange color . Sandstorm hit almost all the cities in the country. Terrible dry season. pic.twitter.com/NshlOGJNoR — Ammar karim (@ammar_afp) May 1, 2022

وقالت إدارة مطار بغداد في بيان إنه "تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر"، مشيرة إلى أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية". كما علّق مطار النجف هو الآخر الرحلات الجوية إلى إشعار آخر بسبب تصاعد الغبار.

هذه مدينة كربلاء اليوم، ويبدو الأنبار أيضاً اجتاحتها عاصفة ترابية كبيرة. هذا الخطر الحقيقي الذي يداهمنا. ربما وبشكل كبير، سيكون السبب الأساسي الذي سيدفع بعض السكان للهجرة من أماكن إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تواجهنا مشكلة المياه والتغير المناخي. نحن بحاجة إلى حلول المختصين. pic.twitter.com/OHAgPbWBV2 — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) May 1, 2022

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية توقعت -أمس السبت في بيان لها- تصاعد الغبار في مناطق وسط وجنوبي البلاد اليوم الأحد، في موجة ستخف وتيرتها بحلول اليوم التالي.

Heavy #Sandstorm happening now in Iraq.. It’s nearly blocking the sun!! pic.twitter.com/Ec8uUp5Syu — 🇮🇶🇵🇸Iraq | ME | World Updates🇵🇸🇮🇶 (@IraqLiveUpdate) May 1, 2022

وتتكرر العواصف الترابية في العراق البلد شبه الصحراوي، خصوصا في فصل الربيع، بسبب قلة الأمطار وتزايد التصحر مع انعدام الحزام الأخضر" حول المدن.

ويعد العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر جراء تزايد حالات الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل ولعدة أيام في فصل الصيف لأكثر من 50 درجة مئوية.

هذا وقد حذر البنك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من انخفاض بنسبة 20% بالموارد المائية للعراق، بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.