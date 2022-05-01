صلاة العيد بلا قيود كورونا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في غالبية الدول العربية

أعلنت 18 دولة عربية بينها السعودية أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع 3 دول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الأحد.

يأتي هذا بينما قررت 14 دولة عربية، السماح بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، فيما اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.

وشهدت صلاة عيد الفطر خلال العامين الماضيين قيودا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ودون قيود لأول مرة منذ عامين.

وذكر الديوان الملكي السعودي أن اليوم الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وغدا الاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الأوقاف اليمنية ونظيرتها في قطر والصومال وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحري الهلال في الإمارات، وفق بيانات رسمية منفصلة.

غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، الموافق 1 مايو 2022م، والاثنين هو الأول من شوال، (عيد الفطر المبارك)، وكل عام وأنتم بخير.#وزارة_الأوقاف — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 30, 2022

وأعلن مفتي الأردن عبد الكريم الخصاونة، في حديث متلفز اليوم الأحد، بأنه تم تحري رؤية هلال شهر شوال من خلال أصحاب الخبرة والاختصاص، وقد ثبتت رؤيته بالعين المجردة‎.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان والمجلس العلمي الفقهي التابع للنظام السوري ودار الإفتاء الليبية أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات.

ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر ولبنان وتونس غدا الاثنين أيضا، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين محمد حسين، ونظرائه المصري شوقي علام، واللبناني عبد اللطيف دريان، والتونسي عثمان بطيخ.

كل عام وأنتم بخير

بعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك pic.twitter.com/07MZcB4igW — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) April 30, 2022

وفي الجزائر، أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية أن غدا الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا أيضا عدم توصلها لما يثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين أول أيام عيد الفطر. كما أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ غدا الاثنين أول أيام شهر شوال.

في حين تستطلع سلطنة عمان والمغرب وجزر القمر هلال شوال مساء اليوم الأحد، باعتبار أن هلال رمضان ظهر في تلك الدول في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بالمخالفة لأغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.

كما يرصد شيعة العراق الهلال مساء اليوم الأحد، على اعتبار أنهم بدؤوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة ببلادهم، وهو ما جرت عليه العادة في العراق منذ سنوات.‎

بينما لم يصدر عن جيبوتي موقف بشأن هلال عيد الفطر حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الأحد.