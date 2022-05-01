المجلس العسكري التشادي أبدى موافقته.. الدوحة تدعو إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل في نجامينا

دعت دولة قطر المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل، المزمع عقده في العاصمة نجامينا في 10 مايو/أيار الجاري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، إن الدعوة إلى تأجيل الحوار في نجامينا تهدف إلى منح الأطراف مزيدا من الوقت للتوصل لاتفاق سلام، تمهيدا لانعقاد الحوار الوطني الشامل في نجامينا.

وأضاف البيان أن دولة قطر باعتبارها وسيطا في مفاوضات السلام التشادية التي انطلقت في الدوحة في 13 مارس/آذار الماضي، تؤكد أن تلك المفاوضات تسير بخطى جيدة وتحرز تقدما ملموسا.

وجددت الخارجية القطرية التأكيد على دعم الدوحة الكامل لجهود تشاد في هذه العملية السياسية، بما يحقق تطلعات شعبها للسلام والأمن والاستقرار، معربة عن تقديرها لالتزام المجلس العسكري والحكومة التشادية بمسار مفاوضات الدوحة للسلام في تشاد.

وفي ردها على الطلب القطري، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن السلطة الانتقالية وافقت على طلب الحكومة القطرية تأجيل الحوار الوطني في نجامينا.

وقال وزير الخارجية التشادي شريف محمد زين في مقابلة مع الجزيرة إن السلطة الانتقالية في بلاده تدرك الحاجة الملحة لإشراك جميع مكونات المجتمع في الجهود الرامية لبناء تشاد جديدة.

وجدد الوزير التأكيد على تمسك المجلس العسكري والحكومة الانتقالية الثابت بمفاوضات الدوحة، وقدم الشكر لدولة قطر على التطور الإيجابي للمفاوضات الرامية لإبرام اتفاق سلام.

مفاوضات سلام

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة، مفاوضات لإحلال السلام في تشاد، بمشاركة ممثلين عن كل من المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة في البلد الأفريقي.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وعقب وفاته، تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد لمدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.

وبجانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية، عيَّن محمد ديبي مستشارا للمصالحة والحوار برئاسة الجمهورية، وأطلق دعوة لجميع الأطراف، بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة، للمشاركة في الحوار الوطني.