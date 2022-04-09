لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دعت أوكرانيا حلفاءها اليوم السبت إلى دعمها عسكريا في مواجهة الهجوم الروسي، في وقت تفيد فيه تقارير ميدانية بأن الجيش الروسي يخطط للتقدم نحو خاركيف شمالا.

وفي حين تواصل الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على موسكو، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

في الأثناء، قتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بإقليم دونباس (شرق)، واتهمت كييف القوات الروسية بتنفيذ الضربة، لكن موسكو ردت بالنفي.

وقد أعلنت أوكرانيا أنها استعادت مدينة سومي (شمال شرق) ومعظم مناطق ميكولايف (جنوب)، في حين ذكرت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمالي أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا.

وفيما يلي آخر تطورات اليوم الـ45 من هذه الحرب:

منذ 52 ثانية

بيان من مكتب جونسون: المملكة المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لدعم حرب أوكرانيا الشجاعة ضد الغزو الروسي الوحشي

المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون حدد مساعدة لأوكرانيا تشمل 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن

منذ 6 دقائق

جونسون: سنقدم المزيد من المساعدات الضرورية لأوكرانيا حتى لا تتعرض لأي عدوان لاحقا

منذ 21 دقيقة

الرئيس الأوكراني: نعمل ما بوسعنا للوصول إلى السلام في أوكرانيا

منذ 37 دقيقة

متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون حدد مساعدة عسكرية وضمانة من البنك الدولي ب 500 مليار دولار لأوكرانيا

منذ ساعة

وزارة الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول بكل الطرق إجلاء القادة القوميين والمقاتلين الأجانب من ماريوبول

الدفاع الروسية: استهدفنا اليوم 65 منشأة عسكرية بأوكرانيا بينها 4 مراكز قيادة ومركز للاتصالات و3 مستودعات

منذ ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تكثف عملياتها للسيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد

منذ ساعة

الرئيس الأوكراني: نحارب العدوان ومستعدون للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب دبلوماسيا

منذ ساعة

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل عى حزمة مساعدات مالية وعسكرية جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا

منذ 3 ساعات

رئيس المفوضية الأوروبية: جمعنا اليوم في مؤتمر المانحين 9.1 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين الأوكرانيين

منذ 3 ساعات

الحكومة البريطانية: زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى كييف بادرة تضامن مع الشعب الأوكراني

منذ 3 ساعات

الرئاسة الأوكرانية: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلنسكي

منذ 4 ساعات

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: لن نتسامح مع قتل المدنيين وتعذيب جنودنا في أوكرانيا

منذ 4 ساعات

الرئيس البولندي: ندعم أوكرانيا التي تدافع في الوقت نفسه عن حريتنا

منذ 4 ساعات

وول ستريت جورنال: طائرات الأوليغارشية الروسية تجد ملاذا لها في دبي لكنها لا تستطيع المغادرة بسبب العقوبات

منذ 5 ساعات

سي إن إن عن مسؤول أوروبي: نحو ربع القوات الروسية المشاركة في غزو أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال

منذ 6 ساعات

الصليب الأحمر: الكثير من المدنيين ما زالوا محاصرين في ماريوبول وهم بحاجة ماسة إلى ممر آمن قبل فوات الأوان.

منذ 7 ساعات

سي إن إن عن مسؤول عسكري أميركي:

الجيش الروسي لم يحل مشاكله اللوجستية في أوكرانيا حتى الآن.

من غير المرجح أن يتمكن الروس من تعزيز قواتهم في شرقي أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

الدفاع الأوكرانية: العثور على 132 جثة وعلى آثارها تعذيب لمواطنين أوكرانيين وتدمير نصف منطقة ماكاريف في كييف.

الرئيس الأوكراني: نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بأسلحة صاروخية عالية الدقة.

القوات الأوكرانية في كييف تستعد لاستفزاز واتهام روسيا بارتكاب مذابح بحق المدنيين في إربين.





منذ 9 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:

سنعمل مع شركاء مجموعة السبع لاستهداف كل ركيزة من ركائز الاقتصاد الروسي لضمان فشل بوتين.

سنرسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

البنك المركزي الروسي: السماح بتداول العملات الأجنبية اعتبارا من 18 أبريل/نيسان الجاري بعد تعليقه منذ مارس/آذار الماضي.

منذ 11 ساعة

وزارة الدفاع الروسية: مقاتلات سوخوي-30 (Su-30cm) وسوخوي-35 (Su-35) تدمر محطة رادارات أوكرانية ومنظومة Buk-M1 المضادة للطائرات.

منذ 11 ساعة

مستشار الرئيس الأوكراني: الروس يحاولون إخفاء جرائم الحرب في ماريوبول والعالم لم يفهم بعد حجم المأساة هناك.

منذ 11 ساعة

عمدة لوغانسك الأوكرانية: ازدياد القصف على المنطقة ونحن بحاجة إلى مزيد من عمليات الإجلاء للناس.

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية اليوم السبت بينها ماريوبول عبر النقل الخاص.





منذ 12 ساعة

رئيس الإدارة الإقليمية في سومي:

حصيلة القتلى 118 مدنيا و70 جنديا بعد انسحاب القوات الروسية من الإقليم.

سيطر على الحدود جزئيا ونرى تركيزا كبيرا للقوات الروسية قرب حدودنا.

منذ 12 ساعة

استخبارات الجيش البريطاني:

روسيا تواصل قصف أماكن غير عسكرية مثل محطة قطارات كراماتورسك.

العمليات الروسية تواصل التركيز على دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بصواريخ كروز.

المقاومة الأوكرانية تواصل إحباط مطامع موسكو في إنشاء ممر بري بين القرم ودونباس.

منذ 14 ساعة

"نيوزويك" (Newsweek) عن السفير الروسي بواشنطن: هدف العملية العسكرية هو وضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف.

منذ 16 ساعة

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا حاسما من المجتمع الدولي بعد هجوم على محطة للقطارات خلف أكثر من 50 قتيلا. وقال "نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب هذه".

وتقول السلطات الأوكرانية إن 52 شخصا قتلوا و109 آخرين أصيبوا في هجوم صاروخي روسي استهدف محطة القطار في مدينة كراماتورسك بشرقي أوكرانيا، حيث كان آلاف الأشخاص ينتظرون إجلاءهم. ومن جانبها تنفي موسكو التورط في الهجوم.

منذ 17 ساعة

"سي إن إن" (CNN) عن رئيس مخابرات الدفاع الأوكراني: