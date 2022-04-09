قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الصناعة النووية تشهد تقدما وإن العقوبات والتهديدات لم تنجح بوقف هذا المسار في برنامج طهران النووي، فيما أعلنت منظمة الطاقة الذرية عن الوثيقة الإستراتيجية الشاملة للصناعة النووية خلال الـ20 سنة القادمة.

ودعا رئيسي -في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران- جميع الأطراف المشاركة في محادثات فيينا لاحترام حقوق الشعب الإيراني، كما أعلن عن بناء محطة نووية بخبرات محلية في منطقة دارخوين جنوب غربي البلاد.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده ستعمل على أن يكون لديها علاقات محترفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر إفشال نفوذ من وصفهم بالأعداء، وفق تعبيره.

وفي كلمة له بذات المناسبة، أكد إسلامي أن طهران تتوقع التزام الوكالة بتعهداتها القانونية، داعيا إياها لمواجهة الضغوط الأجنبية، وأن يكون لها موقفا حازما تجاه العمليات التخريبية التي تنفذها إسرائيل ضد البرنامج النووي لبلاده، وفق وصفه.

وأشار إسلامي إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كشفت عن 9 إنجازات مرتبطة بالصناعة النووية، من ضمنها الإعلان عن الوثيقة الإستراتيجية الشاملة للصناعة النووية والتي ستحدد رؤية هذه الصناعة في إيران خلال الـ20 سنة القادمة.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد انعقادها في فيينا على مدى 11 شهرا لإحياء اتفاق 2015 النووي، إذ قال الجانبان إن هناك حاجة لقرارات سياسية من طهران وواشنطن لتسوية القضايا الباقية.

وقالت مصادر إيرانية وغربية لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تأكيدات إيرانية بشأن كبح جماح الحرس.

وقال دبلوماسي إيراني لرويترز إن إيران رفضت اقتراحا أميركيا للتغلب على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على فيلق القدس التابع للحرس الثوري ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية في حين يتم رفع الحرس الثوري ككيان من القائمة.

والحرس الثوري فصيل قوي في إيران يسيطر على إمبراطورية أعمال بجانب قوات نخبة مسلحة ومخابراتية تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية على المستوى العالمي.