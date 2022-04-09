البرلمان الباكستاني يصوت بحجب الثقة عن حكومة عمران خان

صوت أعضاء البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، في جلسة استمرت حوالي 14 ساعة، واستقال خلالها رئيس البرلمان ونائبه.

وقال مراسل الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة، من مجموع أعضاء البرلمان الباكستاني البالغ عددهم 342 نائبا.

وأفاد المراسل بأن عشرات من مؤيدي عمران خان تجمعوا أمام مبنى البرلمان عقب التصويت ورددوا هتافات تتهم نواب المعارضة بالعمالة للولايات المتحدة، كما تجمع عشرات من أنصار المعارضة.

وقد أجري التصويت عقب استقالة رئيس البرلمان أسد قيصر ونائبه قاسم خان سوري من منصبيهما، مساء السبت، وقال مراسل الجزيرة إن قيصر -وهو عضو في حزب عمران خان، حركة الإنصاف- سلم رئاسة البرلمان إلى المعارضة، وإن نواب الحزب غادروا البرلمان.

وذكر المراسل أن البرلمان سيختار زعيما جديدا للأغلبية -يخلف عمران خان في رئاسة الوزراء- وسيكون على الأرجح شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى عمران خان قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، ونفى صحة شائعات قالت إنه عزل قائد الجيش أو طلب منه تقديم استقالته، كما نفى -في لقائه مع مقدمي برامج في قنوات محلية- نيته تقديم استقالته.

وقال خان إنه سيكشف النقاب عن الرسالة السرية التي كان قد تحدث عنها وقال إنها تظهر تآمر الولايات المتحدة على باكستان وحكومته، وأضاف أنه سيقدم نسخا منها إلى المحكمة العليا وقيادة الجيش.

ولم يكمل أي رئيس حكومة في تاريخ باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يعزل من منصبه بحجب الثقة.

والخميس، ألغت المحكمة العليا الباكستانية قرار نائب رئيس البرلمان رفض التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن خان، وما تلاه من حلّ لمجلس النواب من قبل الرئيس بناء على نصيحة رئيس الوزراء.

وأمرت المحكمة -في حكم بالإجماع- رئيس البرلمان باستدعاء جلسة للبرلمان في 9 أبريل/نيسان، وإجراء تصويت على اقتراح حجب الثقة.

ووصفت هيئة من 5 أعضاء في المحكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال، حل الجمعية الوطنية (البرلمان) الأحد الماضي بأنه مخالف للدستور، وأعلنت أن الخطوة ملغاة وباطلة.