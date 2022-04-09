شكرها على جهودها لتجميل صورة إسرائيل.. أفيخاي أدرعي يشيد بإعلامية بحرينية تزور تل أبيب

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في تويتر فيديو مصورا للقائه إعلامية بحرينية تدعى عهدية أحمد في تل أبيب، وشكرها على جهودها لإظهار الحقيقة عن إسرائيل، كما يقول.

وأشاد أدرعي بدور الإعلامية البحرينية في إظهار صورة الحياة بتل أبيب والقدس، بالإضافة إلى إبراز حياة الإسرائيليين والمرأة الإسرائيلية، مبديا تطلعاته إلى ما أسماها شراكة حقيقية بين المجتمعات.

بدورها، أعربت عهدية عن شكرها أدرعي على استضافتها، وعلى ما وصفته بدعم المرأة في الجيش الإسرائيلي، وأعطته هدية تذكارية تصور المرأة في التراث الخليجي.

شكرا سعادة الناطق الرسمي للجيس الإسرائيلي باللغة العربية المقدم @AvichayAdraee

لدعمك لكل الأصوات الوطنية العربية التي تدافع عن السلام.ولك تقدير كل من يرى العمل الجبار الذي تقوم به من أجل أن يعم السلام في بلادنا.مليون شكر.ولنستمر في العمل معا من اجل تحقيق مستقبلا افضل للجميع. https://t.co/b48u14kHYt — Ahdeya Ahmed AlSayed (@AhdeyaAhmed) April 7, 2022

وشكرت -في تغريدة لها على تويتر- المتحدث العسكري لدعمه كل الأصوات الوطنية العربية التي تدافع عن السلام. وعبّرت عن تقديرها "للعمل الجبار" الذي يقوم به المتحدث باسم جيش الاحتلال "من أجل أن يعم السلام في بلادنا"، كما تقول.

وأكدت استمرار "العمل معا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع".

وأقامت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت الإمارات والمغرب كذلك.