تفاصيل مثيرة عن السكان قبل 170 عاما.. رقمنة أول تعداد سكاني لمصر

القاهرة- نتيجة لسنوات من المجهود الضخم حسب وصف مختصين، نجح فريق من دار الوثائق المصرية في رقمنة أول تعداد سكاني لمصر جرى سنة 1848، وكان أول حصر سكاني يجري في دولة خارج أوروبا.

واعتمد الفريق البحثي، الذي ترأسه محمد صالح أستاذ الاقتصاد بجامعة "تولوز كابيتول" الفرنسية، في عملية الرقمنة الخاصة بتعداد سكان مصر، على سجلات التعداد الأصلية المكتوبة بخط اليد باللغة العربية المحفوظة في 7 آلاف سجل داخل الأرشيف الوطني المصري.

شمل الإحصاء السكاني، الذي جرى قبل نحو 170 عاما واستغرق إعداده 3 سنوات، جميع الأفراد -رجالا ونساء وأطفالا- داخل الحدود السياسية لمصر في ذلك الوقت، بما في ذلك سيناء وصحاري مصر الغربية والشرقية.

I am very happy to announce the public release of Egypt’s 1848 and 1868 individual-level population census samples. The digitization of these samples is a project that I’ve worked on since my PhD in 2009-2012 (1/n) https://t.co/saEctIGoWg

— Mohamed Saleh (@msaleh1982) March 30, 2022