بدؤوا الزحف نحوه فجرا.. 80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

أدى 80 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية.

وكان الفلسطينيون بدؤوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوافد على مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى، في ظل انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها، وعند البوابات الخارجية للأقصى.

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى خلال الخطبة "إن الزحوف المؤمنة إلى الأقصى تمثل ردا إيمانيا عمليا ورسالة واضحة صريحة موجهة للطامعين في الأقصى وللمعتدين عليه، وللمقتحمين له وللمطبعين وللمتحالفين نقول لهم إنه لا مجال للمساومة على الأقصى ولا للتفاوض عليه ولا للتنازل عن ذرة تراب منه".

وحذر الشيخ صبري من تدهور الأوضاع في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة. وعبر عن رفضه للاعتداءات والتجاوزات بحق المسجد وحمّل إسرائيل المسؤولية عن المساس بحرمته.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا أمام حركة مرور المركبات وسمحت فقط للفلسطينيين ممن تنطبق عليهم شروط الدخول بعبور الحاجز الذي يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية سيرا على الأقدام.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت السماح للرجال من سكان الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما والنساء من كافة الأعمار، والأطفال دون 12 عاما بالدخول دون حيازة تصريح.

ولكنها اشترطت على سكان الضفة الغربية الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 50 عاما، الحصول على تصاريح من الجيش الإسرائيلي، مع منع الذكور ما بين 12-40 عاما من الدخول إلى القدس مطلقا، كما منعت جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال لدخول المدينة المقدسة عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في عدة جهات حول المدينة التي يلفها جدار إسمنتي أو شائك في بعض المواقع.

واصطف العشرات من الرجال والنساء أمام حاجز قلنديا بانتظار السماح لهم بالدخول وسط عشرات الجنود في منطقة الحاجز.

وقال زياد مسلم (57 عاما) من قرية تلفيت في محافظة نابلس إنه غادر قريته بعد صلاة الفجر مع 40 آخرين من الرجال والنساء في حافلة أقلتهم من القرية.

وأضاف "لم يسمحوا لي بالدخول رغم أن عمري 57 عاما وأنا أعمل مدرسا للتاريخ، قالوا لي إنني ممنوع أمنيا بعد فحص بطاقة هويتي". وأوضح أنه حضر إلى الحاجز برفقة ابنتيه (22 عاما) و(14 عاما) وقد تم السماح لهما بالدخول.

وقال "سأحاول الدخول مرة أخرى ربما يتم السماح لي، قلت لابنتي أن تكملا الطريق للصلاة في المسجد الأقصى المبارك الذي تمكنت من الصلاة فيه آخر مرة في عام 2018".