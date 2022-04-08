6 عمليات طعن وإطلاق نار في إسرائيل والضفة المحتلة خلال أسبوعين

شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من عمليات الطعن وإطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو داخل أراضي 48.

22 مارس/آذار

أسفرت عملية طعن ودعس نفذها فلسطيني في بئر السبع عن مقتل 4 إسرائيليين، وقد قتل منفذ العملية عقب إطلاق سائق حافلة النار عليه وسط المدينة.

27 مارس/آذار

وقع إطلاق نار في مدينة الخضيرة جنوب حيفا، وقد نفذه فلسطينيان من داخل الخط الأخضر، وقتل فيه جنديان إسرائيليان والمنفذان وأصيب 12 شخصا آخرون.

30 مارس/آذار

وفي أواخر الشهر الماضي تم إطلاق نار في مدينة بني براك شرق تل أبيب، إذ أطلق شاب فلسطيني النار وقتل 5 إسرائيليين وسط حي للمتدينين اليهود. وقد قتل المنفذ على يد الشرطة.

31 مارس/آذار

وبعدها يوم واحد، نفذ فلسطيني عملية طعن على متن حافلة قرب مفترق غوش عتصيون، أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، وقتل المنفذ على يد قوات الحتلال جنوب مدينة بيت لحم.

2 أبريل/نيسان

وفي مطلع الشهر الجاري قتلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، كما احتجزت جثثهم بدعوى نيتهم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

7 أبريل/نيسان

وأمس الخميس، قتل إسرائيليان وأصيب 14 على الأقل في إطلاق نار في شارع تجاري وسط تل أبيب.