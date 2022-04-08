لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ44 ، وقد دوت صفارات الإنذار مجددا صباح اليوم في العاصمة كييف، وبينما أعلنت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا، أعلن عمدة بوتشا العثور على 320 جثة لأشخاص "قتلهم جنود روس" في المدينة. على صعيد آخر أعلنت كل من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين عقوبات جديدة على شركات روسية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ44 من هذه الحرب:

منذ 40 ثانية

الرئيس الأوكراني:

الروس يستهدفون المدنيين بسبب فشلهم في المواجهات خلال المعارك.

المحتلون الروس قصفوا محطة كراماتورسك أثناء وجود آلاف المدنيين في انتظار الإجلاء.

منذ 9 دقائق

رويترز عن الحكومة البريطانية: روسيا تتجه لأعمق ركود اقتصادي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي

منذ 18 دقيقة

عقوبات أوروبية جديدة

رويترز: الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا

رويترز: بريطانيا تقر عقوبات على ابنتي بوتين وتضيف 3 لوائح عقوبات جديدة على روسيا

رويترز: عقوبات أوروبا الجديدة على روسيا تتضمن حظر استيراد الفحم ومنع السفن الروسية من استخدام موانئ القارة

منذ 21 دقيقة

وكالة الصحافة الفرنسية: مصرف روسيا المركزي يخفض نسبة الفائدة الرئيسية من 20 إلى 17% في خطوة مفاجئ.

رويترز عن المتحدث باسم الخارجية البولندية: وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو.

منذ 21 دقيقة

المتحدث باسم الرئاسة التركية: إطالة أمد الحرب في أوكرانيا ستكون مدمرة للجميع

منذ 22 دقيقة

قصف محطة كراماتورسك

الرئاسة الأوكرانية: الضربة الصاروخية على محطة كراماتورسك جريمة دموية أخرى ومحاولة لتعطيل الإجلاء وترهيب الناس,

رويترز عن شركة السكك الحديدية الأوكرانية: 30 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح جراء قصف استهدف محطة كراماتورسك.

رويترز عن محافظ دونيتسك: آلاف المدنيين كانوا في محطة كراماتورسك عند استهدافها بصاروخين.

رويترز عن محافظ دونيتسك: العشرات قد يكونون قتلوا جراء قصف استهدف محطة كراماتورسك للسكك الحديدية.

منذ ساعة

أسوشيتد برس عن مسؤولين أوروبيين: ابنتا بوتين مشمولتان في حزمة عقوبات جديدة على روسيا.

منذ ساعتين

رويترز: اليابان تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس.

الخارجية اليابانية: السفير الروسي ليس من ضمن الدبلوماسيين الثمانية المطرودين.

الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على طرد اليابان دبلوماسيين روسا.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مركزا لتجمع وتدريب المرتزقة شمال شرقي أوديسا بصواريخ باستيون عالية الدقة.

منذ ساعتين

سلطات ميكولايف: استعدنا السيطرة على معظم مناطقنا من القوات الروسية.

منذ ساعتين

بوريس جونسون:

لا يمكن ترك جرائم بوتين دون عقاب وطريقة الرد على الغزو الروسي ستحدد النظام الدولي لسنوات قادمة.

أتطلع للقاء المستشار الألماني في لندن اليوم وأرحب بعزمه وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

منذ ساعتين

مستشار الرئيس الأوكراني:

أي هدنة مؤقتة مع الروس ستكون عبارة عن حرب مؤجلة ونحن لسنا بحاجة لذلك.

نبحث إمكانية إجلاء المدنيين من ماريوبول عبر البحر.

المفاوضات مع روسيا مستمرة لكنها تأثرت بالأحداث الأخيرة في بوتشا.

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء الأوكراني:

الحرب تكلف حكومتنا يوميا أكثر من 68 مليون دولار.

سنؤمم كل ممتلكات الدولة الروسية الموجودة على أراضينا للتعويض عن خسائر الحرب.

نتطلع لتسلم أموال روسية مجمدة في الخارج.

منذ 3 ساعات

سلطات منطقة زاباروجيا: دمرنا صاروخا باليستيا روسيا من طراز كروز فوق المدينة الليلة الماضية.

منذ 3 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: رئيسة المفوضية الأوروبية وممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يتوجهان إلى كييف.

منذ 3 ساعات

وزير الدفاع التركي يؤكد في اتصال مع نظيره الأوكراني ضرورة الإسراع في إجلاء المدنيين وخاصة من ماريوبول.

منذ 3 ساعات

رويترز عن السلطات الأوكرانية: نعمل على فتح 10 ممرات إنسانية اليوم وعلى الفارين من ماريوبول استخدام مركباتهم الخاصة.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة بوتشا: عثرنا على 320 جثة لأشخاص قتلهم جنود روس في بوتشا وعدد الجثث هناك في ازدياد.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 5 ساعات

الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا.

منذ 5 ساعات