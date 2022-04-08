عملية تل أبيب.. نتنياهو كان في شارع ديزنغوف وقت الهجوم وظل محتجزا لساعات
8/4/2022
قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان موجودا في شارع ديزنغوف في تل أبيب في أثناء الهجوم الذي نفذه هناك الشاب الفلسطيني رعد حازم مساء أمس الخميس، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.
وذكرت الهيئة أنه، وفق توجيهات جهاز الأمن العام (شاباك)، جرى احتجاز نتنياهو لمدة 4 ساعات في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف حين كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.
وأضافت الهيئة "فقط قرب منتصف الليل، وتحت حراسة مشددة من الأمن سُمح لنتنياهو بمغادرة المكتب".
בזמן המצוד אחרי המחבל: נתניהו עוכב כ-4 שעות במצודת זאב וחולץ בכוחות מתוגברים@shemeshmicha https://t.co/lcv0J4vhxI pic.twitter.com/2rgStujwPm
— כאן חדשות (@kann_news) April 8, 2022
المصدر : وكالة سند