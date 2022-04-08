عملية تل أبيب.. نتنياهو كان في شارع ديزنغوف وقت الهجوم وظل محتجزا لساعات

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان موجودا في شارع ديزنغوف في تل أبيب في أثناء الهجوم الذي نفذه هناك الشاب الفلسطيني رعد حازم مساء أمس الخميس، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وذكرت الهيئة أنه، وفق توجيهات جهاز الأمن العام (شاباك)، جرى احتجاز نتنياهو لمدة 4 ساعات في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف حين كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.

وأضافت الهيئة "فقط قرب منتصف الليل، وتحت حراسة مشددة من الأمن سُمح لنتنياهو بمغادرة المكتب".