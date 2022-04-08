قضت محكمة في سنغافورة اليوم الجمعة بسجن رجل أسترالي 5 سنوات ونصف لقتله رجلا سنغافوريا مسنا وإصابته زوجته بعدما رماهما بزجاجة نبيذ، فيما وصفه القاضي بأنه عمل عدائي تجاه المسلمين.

وأُدين أندرو جوسلينج "بالتسبب في الوفاة وإلحاق أذى شديد جراء تصرف متهور" لإلقائه زجاجة نبيذ على مجموعة من الأشخاص يسكنون في طابق أسفل منه، حيث أصاب رجلا يبلغ من العمر 73 عاما وقتله في عام 2019 وارتدت الزجاجة وأصابت كتف زوجة الرجل.

وقال القاضي فيكتور يو "أتفق مع الادعاء بأن الجريمة الحالية تنطوي على عنصر إظهار العداء الديني تجاه المسلمين". وأضاف أن مثل هذه الجرائم يمكن أن تقوض بشكل خطير الوئام العرقي والديني في سنغافورة ويجب عدم التسامح معها، ويجب التعامل معها بحزم.

وسنغافورة دولة متعددة الأعراق يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، منهم حوالي 16% مسلمون، وتضم طائفتين بوذية؛ ومسيحية بعدد أكبر. وغالبية سكانها من أصل صيني مع وجود أقليات كبيرة من العرقين الملايو والهندي، وفقا لتعداد عام 2020. وتم تحديد هوية الضحيتين على أنهما مسلمان من عرق الملايو.

وأُبلغت المحكمة بأن جوسلينج اعترف خلال التحقيق بأنه كان "غاضبا ومستاء" من هجمات "المتشددين الإسلاميين" في بالي وملبورن التي قتل فيها كثير من الأستراليين، وأراد "ترويع" المجموعة بعدما عرف بأنهم مسلمون.

وذكر ممثلو الادعاء أن جوسلينج، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاما وقت ارتكاب الجريمة، هرب وهو يصرخ "بعبارات فظة وبذيئة ذات صبغة دينية" بشأن المسلمين.

وأضافوا أن أفعاله كان لها "أثر أوسع في إثارة القلق في سنغافورة خاصة بين السكان المسلمين على نطاق أوسع" وأظهرت عداء دينيا.

بدورهم، قال محامو جوسلينج إن الكحول ربما أفقده صوابه، مستشهدين بتقرير نفسي، ودفعوا بأن من المستبعد أن يكون قد تصرف بدوافع دينية. وأضافوا أنه ينوي استئناف الحكم.

وسيبدأ تنفيذ حكم السجن بأثر رجعي اعتبارا من أغسطس/آب 2019 عندما تم احتجاز جوسلينج.