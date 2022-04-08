أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح الجمعة أنها قتلت منفذ الهجوم -الذي أسفر عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة 14 آخرين مساء الخميس في قلب تل أبيب- بعد ساعات عدة من البحث والمطاردة.

وقال مسؤولون في أجهزة الأمن صباح الجمعة إن منفذ الهجوم -وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة- قتل بالقرب من مسجد في حي يافا، بعد أن تم تحديد مكانه.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) إن الضباط الإسرائيليين عثروا على الرجل بالقرب من مسجد في يافا إلى الجنوب من تل أبيب، وإن المهاجم قُتل خلال تبادل لإطلاق النار.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي في بيان "بعد ليلة صعبة وبعد ساعات طويلة من العمل للشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن الداخلي والجيش، نجحنا هذا الصباح (…) في إحكام الخناق على الإرهابي الذي قتل في تبادل لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه لم يصب أي شرطي أثناء العملية.

وعرف الشاباك المهاجم بأنه فلسطيني (28 عاما) من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يدعى رعد حازم وهو فلسطيني من منطقة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "نحافظ على أقصى درجات التأهب، والحرب ضد الإرهاب طويلة ومضنية"، في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "النشاط العسكري والاستخباري سيتسع نطاقه وسيدفع منفذو العمليات الإرهابية ثمنا باهظا".

الشهيد الفلسطيني البطل رعد فتحي حازم مُنفذ عملية تل أبيب البطولية ليلة الجُمعة والتي أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 12 أخرين من جنود الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين , ارتقى شهيدنا البطل بعد خروجه من صلاة الفجر أثناء مواجهة قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي 🇵🇸 pic.twitter.com/lGXgaPLBUa — غزة الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) April 8, 2022

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفي بداية عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل، دخل المهاجم حانة في شارع ديزنكوف أكثر شوارع تل أبيب حراكا ونشاطا، وفتح النار، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة قبل فراره من مكان الحادث.

وذكر مستشفى إيخيلوف في المدينة أن قتيلين سقطا حتى الآن، وأكد مدير المستشفى في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أن الفرق الطبية تكافح لإنقاذ 4 من الجرحى إصاباتهم خطرة.

وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 14 شخصا بجروح.

وأظهرت صور وثقتها كاميرا المراقبة لحظة وقوع إطلاق النار داخل مقهى في شارع ديزنكوف بمدينة تل أبيب، مما تسبب في حالة هلع وسط المتسوقين الذين كانوا موجودين لحظتها في موقع الهجوم.

وعلى الفور حذرت السلطات السكان من الخروج من منازلهم، بينما قام المئات من الضباط الإسرائيليين بتمشيط الشوارع بحثا عنه، بمساعدة طائرة مروحية.

ساعات من البحث

وفي وقت سابق، قال راديو الجيش الإسرائيلي إن أكثر من ألف عنصر من الشرطة وحرس الحدود ينتشرون في مكان إطلاق النار ومحيطه.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش والشرطة نشرا حواجز في منطقة وادي عارة وعند الطريق إلى حيفا وقرب مداخل الضفة الغربية.

وقال أميخاي شتاين الصحفي في قناة "كان" الرسمية إن فرقة من القوات الخاصة الإسرائيلية انتشرت في شوارع تل أبيب إثر العملية، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن خدمات النقل العام في المدينة توقفت بسبب الوضع الأمني.

وقالت صحيفة هآرتس إن قوات الجيش تنتشر في تل أبيب دعما للشرطة في عملية البحث والمطاردة، وكذلك قال مصدر أمني إسرائيلي إن الآلاف من الجنود وعناصر الشرطة والقوات الخاصة يمشطون تل أبيب بحثا عن منفذ الهجوم.

ونشر الصحفي الإسرائيلي بار بيليغ من صحيفة هآرتس مقاطع فيديو قال إنها تظهر محاصرة أحد المباني في موقع الهجوم.

من جهته، قال قائد شرطة تل أبيب إن "المؤشرات تدل على أن العملية هجوم إرهابي، لكننا نحقق في اتجاهات أخرى". وأضاف -في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية- أن مطلق النار اختفى من مكان الهجوم، وهرب إلى أحد الأزقة في المنطقة.

وتأتي هذه العملية رغم حالة التأهب التي تعيشها الشرطة الإسرائيلية والتعزيزات التي دفعت بها منذ وقوع 3 عمليات داخل مدن إسرائيلية خلال أسبوع واحد، أدت إلى مقتل 11 شخصا إجمالا، وكان آخرها عملية بني براك شرق تل أبيب يوم 29 مارس/آذار الماضي.

ومنذ ذلك الحين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامات في جنين بالضفة الغربية، كما تواصل عمليات الاعتقال والقمع في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، حيث زادت حدة التوتر في شهر رمضان.





ردود فعل

وقد نعت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) منفذ عملية تل أبيب رعد حازم ابن مخيم جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى إن "عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إن الهجوم هو رد طبيعي ومشروع على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة العمليات الفدائية داخل العمق الإسرائيلي هي نتيجة للعدوان الذي تجاوز كل الحدود.

وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، خرجت احتفالا بأنباء عملية تل أبيب.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -في تغريدة عبر تويتر- إنها "فزعت" من الأنباء الواردة عن هجوم تل أبيب، وأضافت أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ضد "هذا العنف المقيت".

وفي أول رد فعل أميركي، أعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن حزنه، وقال إنه يتابع التطورات عن كثب.

وأضاف "سنظل على اتصال مع الشركاء الإسرائيليين الذين نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى".

توتر بالضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة فلسطينييْن بعد إطلاق النار عليهما.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين اثنين على مدخل بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأوضح الشهود أن المواطنيْن أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل المواطنيْن الفلسطينييْن، دون مزيد من التفاصيل.

وبالتزامن، شن مستوطنون اعتداءات على مركبات فلسطينية في عدة مواقع بالضفة الغربية.

ونقل مراسل الأناضول أن المستوطنين أغلقوا طريق نابلس رام الله، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، مما أدى إلى تعرض عدد منها لأضرار.

وغربي رام الله، قطع مستوطنون طريق عين أيوب، في وقت رشق فيه آخرون مركبات فلسطينية بالحجارة على طريق بيت لحم الخليل (جنوب).

ومؤخرا، تزايدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.