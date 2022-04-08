الرئيس الأوكراني للجزيرة: كييف قد تواجه هجوما روسيا جديدا والتخلي عن النووي أضعفنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه إذا لم تستطع القوات الأوكرانية صد الهجوم في إقليم دونباس شرقي البلاد، فمن المحتمل أن تعود القوات الروسية لمهاجمة العاصمة كييف من جديد.

وأكد زيلينسكي أن الروس فشلوا في دخول العاصمة والسيطرة على سائر مناطق أوكرانيا، "بفضل إرادة الأوكرانيين" وفق تعبيره.

وقال "لو استطاع الروس السيطرة على كافة أراضينا لفعلوا، ولكنهم فشلوا"، لكنه أكد أن الحرب لم تنته بعد، وقال إن الكثير من مناطق أوكرانيا محتلة من قبل روسيا.

ورأى زيلينسكي أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء في أوكرانيا، لكنه قال إنها تمضي ببطء، وإنه لا يرى أي نتيجة منها حتى الآن.

وأعرب الرئيس الأوكراني خلال المقابلة عن ندمه لتخلي بلاده عن ترسانتها النووية، قائلا إن ذلك أضعف أوكرانيا، لكنه أكد أنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي.