القاهرة- يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات داخل مستشفيات العزل الصحي، بحسب تأكيد مسؤولين حكوميين.

وأعلن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، عن تقليل أعداد المستشفيات المخصصة للعزل الكامل والجزئي إلى 20 مستشفى فقط، بعد انخفاض حالات الإصابة بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، على حد قوله.

وكان عدد مستشفيات العزل لمرضى كورونا قد وصل في منتصف عام 2020 إلى 350 مستشفى.

وأضاف عبد الغفار -في تصريحات صحفية- أن بعض المحافظات مثل محافظة البحيرة الواقعة في شمال غرب دلتا مصر، أصبحت خالية من المرضى بفيروس كورونا ولم تعد تسجّل إصابات، مرجعا ذلك للتوسع في حملات التطعيم باللقاحات.

وطلب ممن لم يتلق اللقاح بضرورة الإسراع في الحصول عليه، مشيرا إلى الخطة الحكومية الخاصة للوصول إلى تطعيم بنسبة 70% من المواطنين بنهاية يونيو/حزيران المقبل، والوصول إلى ما أسماه "مناعة القطيع".

التطعيم بعد التراويح

وأعلنت وزارة الصحة – الأربعاء- خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، موضحة سلبية جميع نتائج تحاليل عينات "بس سي آر" (PCR) لفحص الفيروس على مدى الأيام العشرة الماضية.

وأشاد محافظ البحيرة هشام آمنة بجهود الفرق الطبية للوصول إلى خلو المحافظة من إصابات كورونا.

في الوقت نفسه، استغلت محافظة البحيرة عودة صلاة التراويح بعد عامين من انقطاعها بسبب الظرف الوبائي، لنشر فرق طبية أمام المساجد تستهدف تطعيم المصلين بلقاح كورونا عقب الانتهاء من أداء الصلاة.

من جانبه، وجّه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة -خلال اجتماع عقده الأربعاء- لمتابعة سير العمل للتصدي للوباء، بتخصيص حوافز مجزية للفرق العاملة في منظومة التطعيم بالمحافظات التي تحقق نسبا عالية في تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان.

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا ،وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة ، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية pic.twitter.com/2J1YQpbiS1 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 6, 2022

مصير الكمامة

من جهة أخرى، وعلى إثر تداول أنباء بشأن صدور قرار حكومي بإلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن المغلقة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التحرر من الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار الوباء.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء -في بيان أصدره أمس الخميس- استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بإلزام كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة بارتداء الكمامة، وكذلك في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي.

لا تنسى أن ارتداء الكمامة خارج المنزل يقلل من فرصة إصابتك بـ #فيروس_كورونا وأي عدوى تنفسية أخرى،

وأيضًا احرص على وجود مسافة بينك وبين الآخرين 🙏#رمضان_بصحة#رمضان_الخير pic.twitter.com/RkZs4Msz4q — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 6, 2022

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6071 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتحرير نحو 500 مخالفة للمتاجر التي لم تلتزم بقرار الغلق، ونحو 120 مخالفة للمقاهي التي لم تلتزم بمنع تدخين الشيشة).

توقف الإحصاء

جدير بالذكر أنه منذ 12 مارس/آذار الماضي، توقفت وزارة الصحة عن إصدار البيان اليومي الخاص بحالات الشفاء والإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وكان آخر إحصاء أعلنت عنه الوزارة قد نشر في 19 مارس/آذار، في إطار كشف أسبوعي، لا يومي، حيث بلغ متوسط الإصابات اليومية 788 إصابة و12 وفاة.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مصر نحو 43 مليون مواطن، وعلى الجرعة الثانية نحو 31.5 مليون مواطن، في حين حصل 1.7 مليون مواطن على الجرعة التنشيطية.