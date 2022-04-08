التايمز تنشر مقطع فيديو لجنود أوكرانيين يقتلون أسرى من الجيش الروسي

نشرت صحيفة التايمز (The Times) البريطانية ما يبدو أنه أدلة تظهر جنودا أوكرانيين يطلقون النار ويقتلون جنودا روسا أسرى على بعد أميال فقط خارج بوتشا، البلدة القريبة من كييف حيث اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي الكرملين بارتكاب جرائم حرب.

ويظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على قنوات تلغرام الموالية لروسيا ما يبدو أنه جنود أوكرانيون يقتلون الجنود الروس بدم بارد بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التحقق من الفيديو وتحديد الموقع الجغرافي في دميتريفكا Dmytrivka، وهي بلدة على بعد 7 أميال جنوب غرب بوتشا.

وفي الفيديو يبدو جنود أوكرانيون وهم يتفقدون آثار كمين واضح للقوات الروسية المنسحبة. ويرقد 3 جنود روس على الأقل في برك من الدماء على مدرج المطار، ويبدو أنهم لقوا حتفهم.

ومن الواضح -بحسب وصف الصحيفة لما ظهر في الفيديو- أن أحدهم يعاني من إصابة في الرأس ويداه مقيدتان خلف ظهره. وكل الرجال يرتدون شارات بيضاء للقوات الروسية. كما لفتت الصحيفة إلى وجود روسي رابع يرقد منبطحا لكنه يرتجف في إشارة إلى أنه ما زال يتنفس. ويقول صوت "إنه لا يزال حيا. صور هؤلاء القتلة. انظر، إنه يلهث".

وفي زاوية الشاشة تظهر بندقية يطلق منها رصاصتين على الرجل. ويستمر الرجل في الارتجاف. ويتحرك المسلح ويصوب على رأس الجندي الروسي ويطلق النار مرة أخرى ويتوقف الرجل عن الحركة.

وتقول الصحيفة إن الجنود الأوكرانيين -الذين يمكن التعرف عليهم من شاراتهم الزرقاء على أذرعهم- كانوا يصيحون مرارا وتكرارا "المجد لأوكرانيا" ويسبون القتلى.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم التحقق من الفيديو من قبل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية التي قالت إن السيارة التي تظهر في خلفية الفيديو كانت مركبة قتالية مصفحة من طراز بي إم دي-2 تستخدمها الوحدات الروسية. والسيارة مطلية بحرف V، وهو رمز روسي.

ويعتقد أن عمليات القتل وقعت في 30 مارس/آذار تقريبا عندما انسحبت القوات الروسية من البلدات المحيطة بكييف بعد توقف الهجوم على العاصمة الأوكرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في ذلك اليوم نشرت وكالة الأنباء الأوكرانية يونيان (Unian) مقطع فيديو من مكان الحادث قالت فيه إن مجموعة شهيرة من المتطوعين الجورجيين هي المسؤولة عن الهجوم. وجاء في الشرح "يواصل الفيلق الجورجي مساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن منطقة كييف".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلق الجورجي هو وحدة من المتطوعين الذين جاؤوا للقتال في أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وأحد الجنود في شريط الفيديو لوكالة يونيان يشبه إلى حد كبير حارسا شخصيا سابقا لرئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن برامج مطابقة الوجه أشارت إلى أنه الرجل نفسه.

ومن جانبه نفى ماموكا مامولاشفيلي، قائد الفيلق الجورجي لشبكة سكاي نيوز ظهور أي من قواته في الفيديو.