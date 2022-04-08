البحرين تدين عملية شارع ديزنغوف في تل أبيب وتصفها بالإرهابية

دانت البحرين -اليوم الجمعة- الهجوم الذي وقع في شارع ديزنغوف بتل أبيب في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، واصفة إياه بأنه "عملية إرهابية"، وقدمت التعازي لأسر الضحايا والحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان- إنها تؤكد "موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته".

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفي بداية عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل، دخل الشاب الفلسطيني رعد حازم حانة في شارع ديزنغوف -أكثر شوارع تل أبيب حراكا ونشاطا- وفتح النار على عدد من الإسرائيليين لقي 3 منهم حتفهم بينما أصيب 14 على الأقل، ثم فرّ من مكان الحادث.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إن قواته نجحت بالتعاون مع الاستخبارات في محاصرة وتصفية منفذ الهجوم في تبادل لإطلاق النار في يافا، وذلك بعد ساعات عدة من البحث والمطاردة.

وأقامت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت الإمارات والمغرب كذلك.