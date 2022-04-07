في ضوء انتقادات بولندية على اتصالاته المتكررة مع بوتين.. ماكرون يرد: لست "ساذجا"

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي، التي انتقد فيها محادثات ماكرون الهاتفية المتكررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

ووصف ماكرون هذه التصريحات بأنها "بلا أساس" و"فاضحة"، وقال -خلال لقاء تلفزيوني مع شبكة "تي إف 1" (TF1) الفرنسية إن "هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وفاضحة، لكنها لا تفاجئني"، متهما مورافتسكي بأنه "ينتمي إلى حزب يميني متطرف (…) ويتدخل في الحملة السياسية الفرنسية"، مشيرا إلى أنه يدعم منافسته مرشحة التجمع الوطني مارين لوبان.

وكان مورافتسكي خاطب ماكرون الاثنين الماضي قائلا "أيها الرئيس ماكرون، كم مرة تفاوضت مع بوتين؟ ما الذي حصلت عليه؟ نحن لا نتباحث مع المجرمين ولا نتفاوض معهم، المجرمون يجب أن يحارَبوا". وأضاف مورافتسكي -زعيم "حزب القانون والعدالة" الحاكم في وارسو- أن "ما من أحد تفاوض مع هتلر، هل كنتَ ستتفاوض مع هتلر أو ستالين أو بول بوت؟"

وأكد ماكرون -الذي تواصل بكثافة مع الكرملين منذ بدء الأزمة الأوكرانية- أنه يتحدث باستمرار "باسم فرنسا مع رئيس روسيا لتجنب الحرب وبناء هيكل جديد للسلام في أوروبا منذ سنوات".

وقال "لم أكن يوما ساذجا، خلافا لآخرين، ولم أكن يوما متواطئا، خلافا لآخرين". في انتقاد إلى منافسته لوبان المتهمة من خصومها بأن لديها صلات قوية تربطها ببوتين.

وتابع ماكرون أنه والمستشار الألماني أولاف شولتز مثل رؤساء الدول والحكومات الأوروبية يتحدثون مع روسيا من "أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى هدنة إنسانية".

ولم يكن الانتقاد البولندي الأول لماكرون؛ فقد اتهم نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي الأحد الماضي فرنسا وألمانيا بأنهما مقربتان جدا من روسيا في سياق الحرب على أوكرانيا.

وجاءت تلك الاتهامات في مقابلة نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إذ رأى كاتشينسكي زعيم حزب "القانون والعدالة" أن "ألمانيا -مثل فرنسا- لديها انحياز قوي لموسكو".

ووجه كاتشينسكي انتقاداته الأكثر حدة لبرلين فقال "على مدى سنوات، لم تكن الحكومة الألمانية تريد أن ترى ما تفعله روسيا بقيادة بوتين، ونحن نرى النتيجة اليوم".