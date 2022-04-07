وزارة الدفاع التركية: وزراء دفاع دول البحر الأسود بحثوا حرب أوكرانيا والألغام الشاردة

قالت وزارة الدفاع التركية إن وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود أجروا مكالمة عبر رابط فيديو اليوم الخميس، لمناقشة الحرب في أوكرانيا والألغام التي تجرفها مياه البحر والأمن الإقليمي.

وأضافت الوزارة أن الوزراء طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأوضحت في بيان أن وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا التقوا عبر رابط فيديو بدعوة من تركيا، وأنهم عقدوا محادثات "فعالة جدا".

وعقب الاجتماع قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه "إلى جانب الألغام تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأسود من أجل تحقيق السلام والهدوء والاستقرار".

وتابع أكار أن الوزراء بحثوا الخطوات الممكنة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتوصيل المساعدات لأوكرانيا.

وفجرت فرق الغوص العسكرية التركية حتى الآن 3 ألغام بحرية طافية في البحر الأسود، فيما قامت رومانيا بتفكيك لغم شارد في مياهها ظهر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.