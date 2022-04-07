بعد لقاء علييف وباشينيان في بروكسل.. أذربيجان وأرمينيا تتفقان على بدء مفاوضات سلام

اتفقت أذربيجان وأرمينيا على بدء مفاوضات سلام من شأنها أن تضع حدا للصراع بين البلدين حول إقليم ناغورني قره باغ الذي شهد قبل عامين حربا ضارية هي الثانية خلال 30 عاما.

فقد أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال -في بيان صدر مساء أمس الأربعاء- أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على بدء عملية ملموسة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد اتفاقية سلام محتملة بين بلديهما.

ووصف ميشال الاجتماع بين علييف وباشينيان، الذي عقد في بروكسل واستمر أكثر من 5 ساعات، بالرائع والمثمر للغاية.

ووصف المسؤول الأوروبي المحادثات بين زعيمي البلدين في بروكسل بالخطوة المهمة في الاتجاه الصحيح، وقال إن ذلك يؤكد إحراز تقدم باتجاه التوصل لاتفاق دائم يضمن السلام والأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن.

وفي البيان نفسه الذي صدر عقب اللقاء الثلاثي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في أقرب وقت.

من جهته، أشاد الرئيس الأذربيجاني بإسهام الاتحاد الأوروبي في عملية تطبيع العلاقات بين بلاده وأرمينيا بعد الحرب الأخيرة في إقليم ناغورني قره باغ، وكان علييف شدد الأسبوع الماضي على ضرورة توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الاعتراف المتبادل بسيادة الأراضي يجلب السلام لمنطقة القوقاز.





الأمن والحدود

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية اليوم الخميس -في بيان- أن باشينيان وعلييف أمرا وزيري خارجيتهما ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في بروكسل برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وقال البيان الأرميني إنه تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود.

وأضاف أن هذه اللجنة ستكون مكلفة خصوصا بضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود.

ويأتي اللقاء بين علييف وباشينان، وهو الثاني منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تجدد التوترات أواخر الشهر الماضي في إقليم ناغورني قره باغ الذي استعادت أذربيجان أجزاء مهمة منه خلال الحرب التي اندلعت مع أرمينيا في خريف عام 2020.

وأواخر سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لاستعادة أراضيه في إقليم قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما وخلفت نحو 6500 قتيل، توصلت أذربيجان وأرمينيا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.