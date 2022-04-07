لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء موجة جديدة من العقوبات المالية التي وصفتها بالمدمرة، على موسكو والتي تستهدف مصارف كبرى وأفرادا من النخبة الروسية من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، كما حظرت على الأميركيين الاستثمار في روسيا.

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحفيين بأن العقوبات الجديدة تتضمن حظرا كاملا على مصرف سبير بنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، ومصرف ألفا بنك. وأشار إلى أن معاملات النفط والغاز مستثناة من هذه العقوبات.

وربط الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات الجديدة على روسيا بما يقول الغرب إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي -خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الأربعاء- السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء "الاستفزازات السافرة" بمدينة بوتشا حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية.

وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه أن الرئيس بوتين أطلع أوربان على "الوضع فيما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني وقدم أيضا تقييمه المبدئي للاستفزازات السافرة لنظام كييف بمدينة بوتشا"، في أول رد فعل من الرئيس الروسي على هذه القضية التي أثارت استياء غربيا.

ميدانيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في حديث لشبكة "إن بي سي" (NBC)- إن الروس انسحبوا من كييف وتراجعوا في الشمال والغرب، ويعززون قواتهم شرقا في دونباس.

وقد رصدت الجزيرة دفع الجيش الروسي بتعزيزات عبر الحدود، حيث تتوجه عشرات الآليات والدبابات من منطقة بلغورود الروسية صوب مدينة خاركيف الأوكرانية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود الروسية.

في غضون ذلك، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ من أن بوتين لم يتخل عن رغبته في السيطرة على كامل أوكرانيا، مرجحا أن تستمر الحرب أشهرا أو حتى سنوات.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ43 من هذه الحرب:

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بلينكن: نواصل العمل بوتيرة غير مسبوقة لمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها

بلينكن: نوفر مزيدا من المساعدات للتصدي للأزمة الإنسانية التي تسبب فيها الغزو الروسي

بلينكن: مستمرون في العمل بشكل منهجي لتحليل الأدلة على المذابح والفظائع ومنع روسيا من الإفلات من جرائمها

بلينكن: دولة مثل روسيا يجب ألا يكون لها مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتدة

بلينكن: ناقشنا المفهوم الاستراتيجي للناتو على ضوء المشهد المتغير حاليا وسنفصح عنه في القمة المقبلة

بلينكن: قدمنا لأوكرانيا الأسلحة والأنظمة الدفاعية التي تحتاجها والتي يمكن أن تستعملها بشكل ناجعبلينكن: الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتوفير الغاز المسال والتسريع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة

بلينكن: مستمرون في توفير الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا ضد العدوان الروسي

بلينكن: منذ بدء العدوان والغزو زودنا أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أسلحة ونتابع الأمور يوما بيوم

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منذ 4 ساعات

وزارة التجارة الأميركية: سنزيد الضغط على الخطوط الجوية الروسية ونتخذ إجراءات ضدها.

وزارة التجارة الأميركية: لن تتمكن 3 خطوط جوية روسية من مواصلة الطيران دوليا ومحليا مع مرور الوقت.

منذ 4 ساعات

أمين عام حلف الناتو:

الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا.

العقوبات التي تم فرضها على روسيا غير مسبوقة وتؤثر على آلة الحرب الروسية.

سنناقش مفهوم الأمن الاستراتيجي في مؤتمر مدريد في يونيو المقبل.

الناتو وحلفاؤه وفروا دعما كبيرا وتدريبا للعشرات من الجيش الأوكراني.

منذ 4 ساعات

الكرملين: بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي العملية العسكرية في أوكرانيا والمفاوضات مع كييف.

منذ 4 ساعات

المستشار الألماني: الرئيس الروسي أخطأ في تقدير وحدة الاتحاد الأوروبي ومقاومة الأوكرانيين.





منذ 4 ساعات

نائب وزيرة الخزانة الأميركية:

الاقتصاد الروسي في انهيار متسارع بسبب العقوبات التي أثرت على الروبل.

قيدنا مع حلفائنا الاقتصاد الروسي وسنواصل القيام بذلك.

أوروبا تتخذ خطوات للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية.

ملتزمون مع شركائنا الأوروبيين بمنع تهرب روسيا من العقوبات.

هدفنا في النهاية هو وقف الغزو الروسي وسنستخدم العقوبات و كل السبل المتاحة.

منذ 5 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

هناك تفاهم داخل الناتو على دعمنا لأننا لا نقاتل من أجل أنفسنا فقط.

القوات الروسية تم دحرها واحتاج الروس إلى غزو دونباس فحاولوا إعادة تموضعهم.

معركة دونباس تذكر بالحرب العالمية الثانية وهي ليست معركة محلية حسب التخطيط الروسي.

لا يتعين على دول الناتو التردد بل عليها مساعدتنا فورا وإلا سيفوت الأوان.

مواقف المفاوضين سيتم تحديدها من خلال مواقع الجيوش على الأرض والعقوبات على روسيا.

توقيت حصولنا على الأسلحة هو الأهم ونتساءل متى سيتم سد هذه الحاجة.

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية الروسي:

أوكرانيا قدمت الأربعاء مسودة اتفاق جديدة لروسيا.

المسودة الأوكرانية الجديدة تتضمن تراجعا عن المقترحات التي قدمت في إسطنبول.

نرفض مقترح أوكرانيا الجديد لبحث قضيتي دونباس والقرم في اجتماع بين بوتين وزيلنسكي.

واشنطن وحلفاؤها يتحكمون في نظام كييف ويضغطون على زيلنسكي لمواصلة القتال.

سنواصل المحادثات مع الجانب الأوكراني وسنقدم مسودة اتفاق روسية.

منذ 7 ساعات

الخارجية الروسية: استدعينا سفير فنلندا وسلمناه رسالة احتجاج على احتجاز بلاده ممتلكات خاصة بالمتاحف الروسية.

منذ 7 ساعات

دير شبيغل: الاستخبارات الألمانية لديها تسجيلات لاسلكية لجنود روس يناقشون الفظائع ضد المدنيين في بوتشا.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء الروسي:

العقوبات التي فرضت علينا هي الأكبر في التاريخ.

الدول الغربية تقوم فعليا بسرقة الأموال الروسية.

العقوبات تهدف لتقويض تطورنا وإعادة بلادنا عشرات السنين إلى الوراء وخلق توترات اجتماعية.

الغرب فشل في تدمير اقتصاد بلادنا.

منذ 8 ساعات

الكرملين:

روسيا سترد على العقوبات الأميركية الأخيرة.

إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح محادثات السلام بين موسكو وكييف

منذ 8 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

روسيا تحاصر ماريوبول وتمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى داخل المدينة.

طلب من البرلمان اليوناني تشكيل قوات يمكنها مساعدتنا في الحرب ضد روسيا.

عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين اختطفوا من مدننا ونقلوا إلى داخل روسيا.

قواتنا استطاعت صد الهجمات الروسية على مدينة أوديسا.

روسيا تحاول احتلال أوكرانيا وتدمير ثقافتنا.

القوات الروسية دمرت مدينة ماريوبول تقريبا.

منذ 8 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية:

نواصل الضغط مع حلفائنا بمزيد من العقوبات والأسلحة وإنهاء واردات الطاقة الروسية.

الأمر الوحيد الذي يفهمه بوتين هو القوة

منذ 8 ساعات

رويترز: المجر تسلمت أول شحنة من الوقود النووي لمحطة باكس من روسيا جوا بعد تعذر الشحن برا بسبب الحرب.

وزير الخارجية الفرنسي يستدعي السفير الروسي لدى باريس بشأن انتهاكات بوتشا.

منذ 8 ساعات

كييف تتهم المجر بدعم بوتين والإخلال بالوحدة الأوروبية بعد رفضها فرض عقوبات على مجال الطاقة الروسي

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية:

نتوقع أن تواجه القوات الروسية نقصا في الإمدادات والأفراد في دونباس رغم إعادة نشر قواتها.

القوات الروسية تركز حاليا على تحقيق تقدم في عملياتها الهجومية شرقي أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: قصفنا 4 خزانات وقود و29 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية

منذ 10 ساعات

بورصة موسكو للعملات: تراجع صرف اليورو إلى أقل من 83 روبل والدولار إلى ما دون 77 روبل

منذ 11 ساعة

المتحدث باسم قوات دونيتسك الانفصالية:

قرابة 3 آلاف عسكري أوكراني لا يزالون في ماريوبول.

دخلنا ميناء ماريوبول وندفع القوات الأوكرانية باتجاه المنطقة الصناعية.

المعارك انتهت في وسط ماريوبول وتتركز في منطقة معمل آزوف للحديد.

منذ 11 ساعة

الخارجية النمساوية: قررنا طرد 4 دبلوماسيين روس بسبب مخالفتهم وضعهم الدبلوماسي.

انترفاكس الروسية: شركة غازبروم ستواصل اليوم تصدير الغاز نحو أوروبا عبر أوكرانيا بأكثر من 100 مليون متر مكعب.

جوزيب بوريل: سنناقش الإثنين المقبل فرض حظر على النفط الروسي ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت.

منذ 12 ساعة

الأمين العام للناتو:

نحن بحاجة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا بالسلاح.

وحشية هذه الحرب أبرزت ضرورة دعم أوكرانيا.

منذ 12 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني:

نعمل مع الشركاء على جعل العقوبات المفروضة على روسيا أكثر فعالية.

نريد تزويدنا بطائرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي.

منذ 17 ساعة

مسؤول أوكراني: بلدة لوسوفا الصغيرة في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تعرضت لقصف صاروخي من القوات الروسية.

منذ 17 ساعة

"نيويورك تايمز" (The New York Times) عن مسؤولين أميركيين:

أكثر من 150 ألف جندي روسي أصبحوا الآن قوة مستهلكة.

روسيا سحبت نحو 40 ألف جندي كانت قد حشدتهم حول كييف وتشرنيهيف.

سحب الجنود الروس يهدف إلى إعادة التسلح في روسيا وبيلاروسيا.

نتوقع أن تضاعف روسيا عدد مرتزقة فاغنر في أوكرانيا ليصل إلى 1000 على الأقل.

منذ 18 ساعة

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون المساءلة وردع جرائم الحرب في أوكرانيا.

منذ 19 ساعة

صحيفة "التلغراف" (The Telegraph) عن وزيرة الخارجية البريطانية:

روسيا لا تتراجع في أوكرانيا ولكنها تعيد تجميع صفوفها.

القوات الروسية تغادر المنطقة المحيطة بكييف فقط لتندفع بقوة في الشرق والجنوب.

نحن بحاجة إلى مضاعفة دعمنا لأوكرانيا حتى تتغلب على بوتين وتستعيد سيادتها.

نعمل على ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات.

منذ 20 ساعة

الرئيس الأوكراني:

حزمة العقوبات التي فرضت على روسيا ليست كافية ويجب اتخاذ المزيد من الإجراءات.

إذا لم تتوقف الدول عن استيراد النفط الروسي فلن تتوقف الحرب الروسية على بلادنا.

ينبغي على العالم مواجهة الإبادة الجماعية التي قامت بها القوات الروسية في بلادنا.

منذ 20 ساعة

صحيفة "التايمز" (The Times) عن مصادر حكومية بريطانية: يمكن كسر القوات الروسية إذا قدم الغرب أسلحة كافية لأوكرانيا.