العراق.. سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق مساء أمس الأربعاء إن 3 صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط في مدينة أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

وأضاف الجهاز في بيان أن الصواريخ أطلقها مجهولون من قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، وسقطت بالقرب من مجمع كوروسك السكني ونهر الزاب الكبير ومصفاة كوركوسك لتكرير النفط في قضاء خبات غربي محافظة أربيل المجاورة.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لرويترز إن المصفاة التي سقطت بقربها الصواريخ يملكها رجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة كار غروب للطاقة، والذي استهدفت صواريخ إيرانية منزله الشهر الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة تتعرض أربيل لهجمات صاروخية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بصورة متكررة، وتستهدف في الغالب قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة عسكرية داخل مطار أربيل.

وكان آخر هجوم قد تم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأميركية دون سقوط خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم.

في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان لاحق مسؤوليته عن الهجوم، مبينا أنه استهدف "المركز الإستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني".