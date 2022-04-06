لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دوت أصوات انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا فجر الأربعاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية للجيش الأوكراني، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وإنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم.

إنسانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية بضاحية هوستوميل في كييف تاراس دومينكو، إن نحو 400 من سكان الضاحية في عداد المفقودين بعد 35 يوما من "الاحتلال الروسي".

وخلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بارتكاب ما وصفها بأفظع جرائم حرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى مقتل المدنيين على نطاق واسع في بوتشا.

بدوره، قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، في مقابلة مع الجزيرة في نشرة سابقة، إن واشنطن تؤمن بضرورة محاسبة المسؤولين الروس على ما سماها الجرائم التي يرتكبونها في أوكرانيا.

وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية بمحاولة عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من خلال تأجيج ما سماها الهستيريا بشأن بوتشا.

أوروبيا، استمر طرد طواقم السفارات الروسية في العواصم الأوروبية، فقد أعلنت إيطاليا 30 مسؤولا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم، بينما ذكرت إسبانيا أنها تعتزم طرد 25 مسؤولا روسيا، وطالبت سلوفينيا روسيا بخفض طاقم سفارتها إلى 33 فردا.

وطردت الدانمارك ورومانيا والسويد ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي مجتمعة 47 دبلوماسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة عقوبات مكثفة على روسيا، وقالت أمام البرلمان الأوروبي اليوم إن تلك الحزمة تشمل قطاع الصادرات والطاقة والتكنولوجيا والأسطول البحري، إضافة إلى توسيع الحظر على قطاع البنوك ليشمل 23% من قدرة البنوك.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ42 من هذه الحرب:

منذ 40 ثانية

وزير الدفاع الليتواني: الدول الغربية تزيد من دعمها العسكري لأوكرانيا وتتجه تدريجيا إلى إرسال معدات ثقيلة

الخارجية اليونانية: إعلان 12 عضوا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في اليونان أشخاصا غير مرغوب فيهم

منذ 15 دقيقة

سلطات لوغانسك الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة 5 بقصف روسي على موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية في فوغليدا.

منذ 30 دقيقة

الرئيس الأوكراني:

يجب مساءلة روسيا ومحاسبتها على كل ما قامت به في أوكرانيا,

ماريوبول مسحت من الخريطة ومن الصعب العثور على الجثث تحت الأنقاض.

الروس يدمرون كل شيء وأوقفوا السفن التي تقوم بتصدير المواد الغذائية.

منذ 58 دقيقة

الخارجية الروسية:

نؤيد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية بالرغم من الترحيل الجماعي لدبلوماسيينا.

موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حالة إمدادات الغاز يضر بمصالحه.

حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد روسيا ارتدت على اقتصادها نفسه.

منذ ساعة

الكرملين:

انسحاب القوات الروسية من مقاطعة كييف هي بادرة حسن نية من قبل موسكو.

ننفي المزاعم بشأن نية موسكو تصفية الرئيس الأوكراني

منذ ساعتين

السفير الروسي في رومانيا: محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية في بوخارست يعتبر هجوما إرهابيا.

منذ ساعتين

وكالة الصحافة الفرنسية: بابا الفاتيكان يندد بوحشية تزداد فظاعة في أوكرانيا.

منذ ساعتين

رئيسة المفوضية الأوروبية:

نقف مع الأوكرانيين في مدنهم المدمرة وسنفعل ما بوسعنا كي يتمكنوا من العودة لديارهم.

يجب علينا زيادة الضغط على بوتين والحكومة الروسية مرة أخرى وتشديد العقوبات.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الروسية:

صواريخ عالية الدقة تدمر 5 قواعد أوكرانية لتخزين الوقود في مناطق خاركيف وميكولايف ودونباس

القوات الجوية الروسية تقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية ليلا

أسقطنا 4 طائرات مسيرة في مناطق بيرديانسك وغورنياك وأوفانسكوي وتشرنوبايفكا.

استهدفنا 11 منشأة عسكرية للقوات الأوكرانية و5 مستودعات لوجستية الليلة الماضية.

منذ ساعتين

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على 11 ممرا إنسانيا أحدها لسكان ماريوبول للمغادرة بسياراتهم الخاصة.

ريا عن الانفصاليين في دونباس: القوات الأوكرانية تستخدم بشكل مكثف طائرات بدون طيار هجومية في دونباس.

مكتب المدعي العام الأوكراني: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الروسية من الأطفال إلى 165.

منذ ساعتين

سلطات غوستوميل: أكثر من 400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انسحاب القوات الروسية.

سلطات لفيف: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين روسيين الليلة الماضية دون تسجيل خسائر بشرية.

قيادة منطقة لوغانسك: قتيل و5 جرحى في قصف روسي على منطقة روبيجني في لوغانسك بإقليم دونباس.

قيادة دنيبرو العسكرية: فرق الإطفاء ما زالت تخمد النيران ولا معلومات عن الخسائر البشرية بعد.

قيادة دنيبرو العسكرية: غارات جوية روسية استهدفت مستودعا ومنشأة نفطية في دنيبرو وسط أوكرانيا فجر اليوم.

منذ ساعتين

ميدفيدف:

سنتصدى لمحاولة الغرب الاستيلاء على الممتلكات الروسية في الخارج عن طريق القضاء.

سنشن حربا قضائية في الولايات المتحدة وأوروبا والمحاكم الدولية.

منذ ساعتين

أ.ف.ب عن مصدر حكومي: هولندا تحتجز 14 يختا في إطار العقوبات على روسيا.

منذ ساعتين

نائب وزير الخارجية الروسي:

قرار لاتفيا وليتوانيا تخفيض مستوى العلاقات معنا يضيق احتمالات الحوار السياسي.

نتوقع من النيتو مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

موسكو تعمل على إجراءات انتقامية لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

منذ ساعتين

الخارجية التركية: لا يمكن قبول استهداف المدنيين الأبرياء في بلدتي بوتشا وإربين وننتظر تحقيقا مستقلا.

منذ ساعتين

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو سترد على كل تصرف غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس.

منذ 4 ساعات

رويترز عن وزير خارجية المجر: استدعاء السفير الأوكراني على خلفية تصريحات عدائية بشأن موقف المجر من الحرب.

منذ 4 ساعات

أ.ب عن الشرطة الرومانية: مقتل شخص واشتعال النار في سيارة اصطدمت بمبنى السفارة الروسية في العاصمة.

منذ 5 ساعات

الاستخبارات البريطانية:

قتال عنيف في ماريوبول وغارات جوية روسية متواصلة على المدينة المحاصرة.

غالبية الباقين في ماريوبول وعددهم نحو 160 ألف يعيشون دون خدمات أساسية.

الأوضاع الإنسانية في ماريوبول تتجه نحو الأسوأ.

منذ 6 ساعات

هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

جهود العدو تتركز في التحضير لسيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

قواتنا الجوية دمرت 8 صواريخ كروز يوم أمس.

الروس يواصلون استخدام ذخائر محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

منذ 7 ساعات

المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن: لا يمكن تغيير حقيقة أن روسيا عضو بالمجلس ولكن يمكننا عزلها.

منذ 8 ساعات

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقر مشروع قانون مصادرة الأصول الروسية من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

رويترز: شركة "إنتل" الأميركية المصنعة للشرائح الإلكترونية تعلق نشاطها في روسيا.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين:

العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا ستشمل أيضا ابنتي بوتين.

العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا ستشمل مصرفي "سبيربنك" و"ألفا".

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الأميركي:

أميركا تقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.

المساعدات الإضافية تهدف لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة للأنظمة المضادة للدروع؟

منذ 9 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في لفيف (غرب البلاد) ودنيبروبيتروفسك (جنوب شرقها).

منذ 9 ساعات

وول ستريت جورنال: الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات جديدة على بنك ألفا الروسي.

منذ 10 ساعات

نشر عضو مجلس مدينة إيربين مقطع فيديو يظهر آليات عسكرية مدمرة على جانبي الطريق في مدينة هوستميل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 11 ساعة

وزارة الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية.

منذ 12 ساعة

زيلينسكي لماكرون: يجب التحقيق في الفظائع الروسية بمنطقة كييف وعلى موسكو أن تواجه عقوبات جديدة مؤلمة.

منذ 12 ساعة

زيلينسكي: ناقشت مع الرئيس الفرنسي العقوبات الجديدة على روسيا والمفاوضات والمساعدات للمدن الأوكرانية المحاصرة.

منذ 12 ساعة

دوي انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا.

منذ 12 ساعة

المستشارة بالمحكمة الجنائية الدولية ليلى سادات للجزيرة: ربما نواجه صعوبات بشأن جمع الأدلة في قضية بوتشا.

منذ 13 ساعة

المتحدث باسم البنتاغون للجزيرة: