أنهى مهامه قبل يومين.. قائد القوات الجوية الإسرائيلي السابق: حرية العمل بأجواء لبنان تضررت

اعترف قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق اللواء عميكام نوركين للمرة الأولى بأن حرية إسرائيل بالعمل في أجواء لبنان قد تضررت في العام الماضي.

وأضاف نوركين خلال مقابلة مع قناة كان الرسمية "حاليا هناك عدد أقل من الطلعات الجوية، مما يعني أيضا الحصول على معلومات استخبارية أقل".

ولم يوضح المسؤول العسكري السابق سبب تضرر عمل المقاتلات والطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان، إلا أن تقريرا صادرا عن الجيش الإسرائيلي أواخر العام الماضي أكد أن وضع القوات الجوية في أجواء لبنان قد ساء "مع دخول أنظمة دفاع جوي للمنطقة".

وقالت قناة كان معلقة على كلام نوركين -الذي انتهت مهامه أول أمس الاثنين بعد 5 سنوات قضاها قائدا لسلاح الجو- "قبل نحو عام أطلق حزب الله صاروخا مضادا للطائرات على طائرة مسيرة إسرائيلية، وكاد أن يصيبها".

وأشارت القناة إلى أن قادة إسرائيل أدركوا أن "زعيم حزب الله حسن نصر الله قرر هذه المرة استخدام جزء من المفاجآت -التي يحرص على الاحتفاظ بها لوقت الحرب أيضا- خلال الأيام العادية".

كما سُئل قائد القوات الجوية في مقابلة عن احتمال شن هجوم على إيران، وما إذا كان سلاح الجو قادرا على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، لكنه لم يعط إجابة واضحة.

يشار إلى أنه في أكثر من مناسبة هدد مسؤولون إسرائيليون بشن هجوم عسكري على إيران التي يتهمونها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.