السفير اعتبره "هجوما إرهابيا".. احتراق سيارة صدمت بوابة السفارة الروسية في رومانيا ومقتل سائقها

قالت الشرطة الرومانية إن سيارة اصطدمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ببوابة السفارة الروسية في العاصمة بوخارست، مما تسبب باشتعال النيران فيها ومقتل سائقها، دون أن تتمكن من دخول مجمع السفارة.

وقد وصف السفير الروسي في رومانيا الحادث -الذي اعتبره "محاولة اقتحام" لبوابة السفارة- بأنه "هجوم إرهابي".

وأظهر مقطع فيديو للحادث السيارة وهي مشتعلة عند بوابة السفارة، فيما كان عناصر من الأمن يحومون حول المنطقة.

وذكرت الشرطة أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الحادث تمكنوا من إخماد الحريق، لكن السائق توفي متأثرا بجراحه.

ولم ترد أي معلومات على الفور عن دافع الحادث وما إذا كان عرضيا أو متعمدا، كما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة الملابسات، دون أن تعلن أي تفاصيل عن هوية السائق.

وخلال الأسابيع الأخيرة تعرضت عدة سفارات روسية في دول أوروبية أخرى للاستهداف من قبل محتجين غاضبين من العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا.

وقد استقبلت رومانيا -التي تشترك في حدود برية طويلة مع أوكرانيا- أكثر من 600 ألف لاجئ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

كما تجمع العديد من المتظاهرين بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية خارج مبنى السفارة بالعاصمة الرومانية، للمطالبة بإنهاء ما وصفوه بـ"العدوان الروسي" على البلد الجار.

وأعلنت بوخارست أمس الثلاثاء عن طرد 10 دبلوماسيين من السفارة، في إطار سلسلة من عمليات طرد المسؤولين الروس شملت كامل دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن تصرفات 10 من العاملين في السفارة -الذين اعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم- "تتعارض مع مقتضيات اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية".