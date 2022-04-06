ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي تباينت بين التضامن مع القناة ومقدم برنامجها وبين الناقد لطريقة عرض المعلومات عبر الاستعانة بممثل دون عرض أي وثائق أو بيانات رسمية

أثار إيقاف هيئة الإعلام والاتصالات في العراق برنامجا سياسيا بثته إحدى القنوات التلفزيونية انتقد الفساد في الجيش جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت الهيئة قناة "يو تي في" (UTV) بالاعتذار إلى المؤسسة العسكرية، وإصدار قرار بإيقاف بث البرنامج.

وعرض البرنامج -الذي يقدمه الإعلامي أحمد ملا طلال- مشهدا تمثيليا ظهر فيه الممثل إياد الطائي وهو يرتدي زي عميد في الجيش، وتحدث بطريقة فكاهية وساخرة عن وجود فساد كبير في وزارة الدفاع وتسجيل جنود وهميين يتقاضى كبار القيادات مرتباتهم.

وردا على قرار هيئة الإعلام والاتصالات قالت قناة "يو تي في" في بيان إن "الهيئة أشارت في كتابها إلى أن البرنامج أو في فقرة منه تضمن تحريضا على العنف والكراهية، فضلا عن عدم الدقة في نقل المعلومات، وهذا غير صحيح البتة".

وأضاف البيان أن "الفقرة المشار إليها هي فقرة ساخرة، ناقدة وتمثيلية غير واقعية يؤديها ممثل عراقي معروف، غايتها التنبيه إلى مؤشرات سلوكية شائعة في الإدارة والقضايا العامة".

وطلب بيان قناة "يو تي في" الهيئة بالمحافظة على استقلالها بعيدا عن أي ضغوط تتعرض لها من أطراف ليست لها القدرة على وعي معنى حرية التعبير من جهة، ومعنى أن يكون المرء شخصية عامة تخضع بالضرورة للنقد والسخرية من جهة أخرى.

بدوره، رفض مقدم البرنامج أحمد ملا طلال عبر صفحته في فيسبوك "الاعتذار" عما عرضه في برنامجه، قائلا "تحرشتُ بعش الدبابير، وكشفتُ من خلال مشهد تمثيلي مع الفنان إياد الطائي بعضا من فساد مؤسسات الدولة، وما تحدثتُ عنه لا يمثل إلا رأس جبل الجليد الظاهر على السطح، وهو معروف لدى الجميع وتحدث عنه رؤساء وزراء سابقون".

وأضاف ملا طلال "انتقلنا من مرحلة الفساد والفشل إلى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الأفواه والدكتاتورية، والقادم أسوأ"، مشددا بالقول "لن أعتذر عن كشف جزء من الحقيقة التي يعلمها الجميع".

من جهته قال الممثل إياد الطائي في منشور له على فيسبوك إن الهدف من البرنامج " تسليط الضوء على تشخيص الظواهر والنماذج السلبية في بلدنا، ومن باب أولى أن ننقد أنفسنا أولا". وأضاف الطائي "كل ليلة نكون مع شخصية ألعبها، باختصار ليست الحكومات المتعاقبة سبب الفساد والخراب فقط، لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ الصحفي، والضابط، والطبيب، وشيخ العشيرة……الخ".

وتابع أنه "على مدى أيام الشهر الفضيل سنطل يومياً بشكل درامي شخصية تحكي عن نفسها وهي لا تمثل إلا بعض من هذه الشريحة الذين غادرتهم الوطنية ولا ينظرون إلا لمصالحهم الضيقة للأسف".

في المقابل، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبر حسابه على تويتر "عندما نبحث عن الشجاعة والتفاني نجدها قد تجسدت في جيش العراق، وإن الأصوات التي تحاول أن تنال منه ما هي إلا زبد في بحر هذا الجيش الباسل، ومن بينها ما تطرق إليه هذا البرنامج".

عندما نبحث عن الشجاعة والتفاني نجدها قد تجسدت في جيش العراق، وان الأصوات التي تحاول أن تنال منه ماهي إلا زبد في بحر هذا الجيش الباسل ومن بينها ما تطرق إليه مقدم البرامج (احمد ملا طلال) في قناة UTV التي نستغرب كيف رضت ان يكون هذا الطرح من خلال شاشتها .#جيشنا_شرفنا pic.twitter.com/SZeLHA4rUi — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) April 4, 2022

آراء متباينة

وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي بين التضامن مع القناة ومقدم برنامجها السياسي وبين الناقد لطريقة عرض المعلومات عبر الاستعانة بممثل دون عرض أي وثائق أو بيانات رسمية.

وعلق الإعلامي علي الذبحاوي عبر حسابه على تويتر متسائلا "الأخ أحمد ملا طلال، ألا توجد شخصيات تتكلم عن الفساد بكل المؤسسات ومنها العسكرية حتى تستعين بالفنان إياد الطائي برتبة عسكرية وهمية ليتحدث عن فساد الدفاع".

وتساءل الذبحاوي: "لا يوجد ضيوف بعد للبرنامج أم هو فيلم لإعادتك بطلا قوميا"؟.

الأخ #أحمد_ملا_طلال

خلصت الشخصيات الي تتكلم عن الفساد بكل المؤسسات ومنها العسكرية حتى أطلع الفنان #اياد_الطائي برتبة عسكرية وهمية يتحدث عن فساد الدفاع ؟!

ضيوف بعد ماكو للبرنامج لو فلم لإعادتك بطل قومي …!!! — علي الذبحاوي (@alithabhawi) April 5, 2022

وكتب رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون على حسابه في تويتر "فات أحمد ملا طلال أن ينبه بأن المشهد تمثيلي"، مبينا أن "هذا لا يعني أن يوقف برنامجه ويُخوّن".

وأضاف سعدون "نتفق، نختلف مع أحمد، لكن ما حدث من هيئة الإعلام والاتصالات بمثابة انصياع تام لمن يرسم الخطوط الحُمر، الفاسدون أهانوا الجيش وليس أحمد، أو أي شخص آخر ينتقده".

فات أحمد ملا طلال @AhmadMullaTalal أن ينبه بأن المشهد تمثيلياً. لكن هذا لا يعني أن يوقف برنامجه ويُخوّن. نتفق، نختلف مع أحمد، لكن ما حدث من هيئة الإعلام والاتصالات، بمثابة انصياع تام لمن يرسم الخطوط الحُمر. الفاسدون أهانوا الجيش، وليس أحمد، أو أي شخص آخر ينتقده. — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) April 5, 2022

وقال عضو مجلس النواب مثنى السامرائي عبر حسابه على تويتر "إن حرية التعبير هي أحد المكتسبات الديمقراطية في عراقنا الجديد، كما أن تضحيات الجيش في مقدمة أولوياتنا، غير أن أي إجراء يحد من القدرة على النقد البنّاء والمسؤول أمر بالغ الخطورة، ولذا فإننا ندعو الجهات المعنية لإعادة النظر في قرار إيقاف برنامج السيد أحمد الملا طلال".

إن حرية التعبير هي إحدى المكتسبات الديموقراطية في عراقنا الجديد، كما أن تضحيات الجيش في مقدمة أولوياتنا، غير أن أي إجراء يحد من القدرة على النقد البنّاء والمسؤول أمر بالغ الخطورة، ولذا فإننا ندعو الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إيقاف برنامج السيد أحمد الملا طلال. — مثنى السامرائي (@M_Alsammarraie) April 5, 2022

وعلق عضو مجلس النواب أحمد الجبوري عبر حسابه على تويتر قائلا "قرار خاطئ لا ينسجم مع الدستور وحرية التعبير، ويهدف لإسكات الأصوات التي تنتقد الفساد في مؤسسات الدولة".

وأضاف الجبوري "لا بد لمجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي على كافة الوزارات، وعلى هيئة الإعلام والاتصالات ألا تنحاز للحكومة، خصوصا اذا كانت حكومة تصريف أعمال، وعليها أن تعيد النظر للعدول عن هذا القرار".

أما النائب السابق في البرلمان حيدر الملا فطالب في تغريدة على تويتر بالاستفادة من مثل هذه البرامج لمعالجة الإخفاقات الموجودة، فواقع المؤسسات مزرٍ، ولا يمكن الحديث عن إصلاح دون تشخيص.

#احمد_الملا_طلال عنوان لقضية تستهدف بناء الدولة لا هدمها..

استفيدوا من صوته لمعالجة الاخفاقات الموجودة فواقع موؤسساتنا مزي ولايمكن الحديث عن اصلاح دون تشخيص. — Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) April 5, 2022

وكتبت الإعلامية سجد الجبوري تغريدة على تويتر عبرت عن تضامنها مع مقدم البرامج، وقالت إن شمس الفساد في العراق لا تغطى بغربال.

شمس الفساد في العراق لا تغطى بغربال وحلقة وحلقتان عن الفساد المستشري في اغلب المؤسسات لغرض تقويم عملها لا تؤثران على هيبة الدولة الذين اهانوا المؤسسة العسكرية وتمردوا عليها وخرجوا عن طوعها معروفون وهم الأولى بالاعتذار…#متضامنة_مع_ملا_طلال #لا_لتكميم_الافواه — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) April 5, 2022

المحلل السياسي إبرهيم الصميدعي رأى في تغريدة على تويتر أنه يتعين وقف الفساد في المؤسسة العسكرية بدلا من تكميم الأفواه ومصادرة حرية النقد الإيجابي.

بدل تكميم الافواه ومصادرة حرية النقد الايجابي ، اوقفوا الفساد في المؤسسة العسكرية لانكم تعلمون ان الفساد اكبر من هذا واعلى ادانة الفساد هي الوطنية وهي التي تحفظ لجيشنا وقواتنا الامنية مواردها وهيبتها وتحفظ امننا وكرامتنا#لا_لتكميم_الافواه#متضامن_مع_ملا_طلال pic.twitter.com/Xky8BL031S — ابراهيم الصميدعي (@AlSoumydaie) April 5, 2022

من جهته، أكد السياسي العراقي ليث شُبّر في تغريدة على تويتر أن "وزارة الدفاع كباقي الوزارات والمؤسسات ينخرها الفساد، وأن المناصب فيها تباع وتشترى، وأن الفضائيين فيها يشكلون فرقة فضائية كاملة، وأن 90% من صفقات العقود فيها فاسدة".