أعلنت عضوة الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان عزمها الاستقالة من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي صباح اليوم، وإن حصل ذلك، فستفقد حكومة نفتالي بينيت الأغلبية بالكنيست.

وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على وصف الانسحاب المفاجئ، بأنه صدمة وتطور دراماتيكي، وأن احتمالات إمكانية إجراء انتخابات مبكرة باتت تلوح بالأفق.

وجاء هذا التطور بعد خلاف سليمان مع وزير الصحة زعيم تحالف ميرتس اليساري، بشأن السماح بإدخال مأكولات تحوي الخميرة إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري وهو ما تحظره الديانة اليهودية.

وبقرار سليمان الانسحاب منه سيفقد الائتلاف الأغلبية البرلمانية من واحد وستين عضواً التي تمتع بها حتى الآن، وستصبح قاعدته البرلمانية متساوية مع المعارضة التي تتشكل من أحزاب اليمين المتطرف والمتدينين المتزمتين والقائمة المشتركة للأحزاب الغربية.

وكان زعيم المعارضة اليمينية رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أول المرحبين بسليمان حيث دعاها إلى العودة لأحضان اليمين.

كما دعا النواب اليمينيين في ائتلاف بينت إلى الانسحاب وحل الائتلاف الحالي لصالح حكومة يمينية صرفة.

يذكر أن الكنيست في عطلته الشتوية التي تنتهي الشهر المقبل وهو ما يتيح لبينيت وأحزاب الائتلاف محاولة رأب الصدع قبل عودة الكنيست للعمل وحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها.

وسليمان، هي نائبة في الكنيست من حزب يمينا اليميني الإسرائيلي، الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

تطور دراماتيكي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "في تطور سياسي دراماتيكي في الحكومة، أعلنت عضو الكنيست عن يمينيا، عيديت سيلمان، انسحابها من الائتلاف الحكومي، والذي أثار ردود فعل في الحلبة الحزبية".

وقالت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية "بهذا، تفقد حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أغلبيتها في الكنيست، مما يجعلها متقاربة مع المعارضة عند 60 عضو لكل طرف؛ وإذا غادر شخص آخر الائتلاف، يمكن إسقاط الحكومة."

ونقلت الصحيفة عن سليمان قولها "لم أعد أحتمل أكثر بعد الآن (..) لا أستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن سليمان كانت تشير إلى خلاف مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، على السماح بإدخال الخبز إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الأسبوع القادم.

وتمنع الشريعة اليهودية استخدام الخميرة التي تضاف إلى الخبز، خلال عيد الفصح الذي يستمر لمدة أسبوع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الائتلاف الحكومي سيناقش الأزمة السياسية التي أحدثتها مغادرة عضو الكينست عيديت سيلمان.

وأضافت هيئة البث أن سليمان اتفقت مع حزب الليكود (الذي يقوده زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو) على تخصيصها المكان العاشر في قائمة الحزب في حال أجريت انتخابات مبكرة، وتوليها منصب وزيرة الصحة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نائبا آخر من حزب يمينا، وهو نير أورباخ، قد يستقيل أيضا من الائتلاف الداعم للحكومة.

وأضافت الهيئة إذا حُل المجلس التشريعي، فسيصبح رئيس حزب هناك مستقبل، ووزير الخارجية يائير لابيد، رئيسا للوزراء حتى ما بعد الانتخابات الجديدة، بحسب الاتفاقيات الائتلافية مع نفتالي بينيت.