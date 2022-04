لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على إصلاح نظامها الذي يمنح روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلا إنه يجب فعل كل شيء لضمان عمل المنظمة الدولية بشكل فعال.

وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصف زيلينسكي بالتفصيل المشاهد المروعة في بلدة بوتشا الأوكرانية، قائلا إن موسكو أرادت تحويل أوكرانيا إلى "عبيد صامتين".

وأوضح زيلينسكي -في حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- "إما أن تستبعدوا روسيا بوصفها بلدا معتديا ومبادرا للحرب حتى لا تعرقل القرارات المتعلقة بعدوانها، ثم نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام، أو إظهار أنه يمكننا القيام بإصلاح أو تغيير.. إذا لم يكن هناك بديل أو خيار سيكون الخيار التالي هو حل أنفسكم".

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الأدلة المتوفرة على ما يوصف بجرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال سيطرتها على بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وتنفي موسكو الاتهامات الأوكرانية والغربية وتصفها بالمزيفة.

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء بـ"حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة" في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال قبل توجهه إلى بروكسل "ما رأيناه في بوتشا ليس عملا منفردا لوحدة منحرفة؛ إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب فظائع".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ41 من هذه الحرب:

الدفاع الروسية: قواتنا ستحرر ماريوبول بعد أن ثبت عدم اهتمام كييف بالحفاظ على حياة عسكرييها في المدينة.

سي إن إن عن مسؤول في الإدارة الأميركية: توصلنا إلى أدلة بالفعل تظهر ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا.

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة وحلفاؤها سيعلنون الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات الشاملة على روسيا.

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية رفضت مجددا الخروج من مدينة ماريوبول.

وزير الخارجية الروسي:

إن بي سي عن مصادر مطلعة:

مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: لم يصب أي مدني ولم تغلق مخارج مدينة بوتشا خلال وجود الجيش الروسي فيها.

الخارجية الروسية:

وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية مطلعة: الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على أقرب أفراد عائلة بوتين.

رئيس الحكومة الإسبانية: نكرر دعوتنا لبوتين لوضع حد لهذه الحرب الوحشية.

المدعي العام الأوكراني: القوات الروسية حاولت حرق جثث 6 مدنيين في بوتشا لإخفاء آثار القتل والتعذيب.

وزارة الدفاع الأوكرانية:

المندوب الروسي بالأمم المتحدة ردا على زيلينسكي: الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني.

الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على إعلان 19 موظفا غير مرغوب فيهم من بعثتنا لدى الاتحاد الأوروبي.

رئيس الحكومة الإسبانية: الفظائع في ماريوبول أو بوتشا جرائم حرب، ويجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب.

وزيرة الخارجية الكندية: يجب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وزيرة الخارجية البريطانية: سنوظف فترة رئاستنا للمجلس لمحاسبة روسيا ولن نهدأ قبل تقديم الجناة إلى العدالة.

المندوب الروسي: نحن لا نتصرف مثل الأميركيين وحلفائهم في العراق وسوريا الذين كانوا يدمرون مدنا بأكملها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

منسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن غريفيث:

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام:

الأمين العام للأمم المتحدة:

المندوبة البريطانية: لم نلغ الطلب الروسي لأننا نعقد اجتماعا بعد 48 ساعة من الطلب تماشيا مع قواعد مجلس الأمن.

المندوب الروسي في الأمم المتحدة:

الجنرال مارك ميلي:

وزير الدفاع الأميركي:

وزيرة الخارجية البريطانية:

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعلن أن عددا من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الاتحاد أشخاص غير مرغوب فيهم.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:

بوتين يدين الضغوط الأوروبية على شركة غازبروم ويهدد باتخاذ إجراءات انتقامية.

وزارة خارجية لاتفيا: طرد 13 دبلوماسيا وموظفا روسيا، وإغلاق قنصليتي موسكو في مدينتي ليباجا وداوغافبيلس.

رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: نبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات أسلحة لم نرسلها إليها من قبل.

مفوضة حقوق الإنسان بروسيا: تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا شمل 86 عسكريا من كل جانب.

رئيس المجلس الأوروبي: روسيا لن تربح حربها وتشديد العقوبات عليها سيوقف الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

وزيرة الخارجية البريطانية:

مجلس مدينة ماريوبول: روسيا تخطط لتزوير الأحداث في ماريوبول لاتهام القوات الأوكرانية بارتكابها.

ستولتنبرغ:

الانفصاليون في دونيتسك:

رويترز عن مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد سيحظر جميع واردات الفحم من روسيا

سلطات خاركيف: 6 قتلى إثر قصف القوات الروسية 54 مرة لمنطقة خاركيف وبلداتها أمس

لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية: سنفتح تحقيقا جنائيا بالصور التي أظهرت إعدام أسرى روس على يد قوميين أوكرانيين

تاس: هيئة رقابة الاتصالات الروسية تطلب من ويكيبيديا حذف مقالات تحتوي معلومات غير دقيقة بشأن عملية أوكرانيا

الداخلية الأوكرانية: غرق سفينة مدنية تحمل علم الدومينيكان بميناء ماريوبول بعد استهدافها من قبل القوات الروسية

وزير الخارجية الأوكراني:

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: هناك خطط لفتح 7 ممرات إنسانية اليوم في لوغانسك وزابوروجيا ودونيتسك لإجلاء السكان

عاجل | الانفصاليون في دونيتسك: سيطرنا على 140 بلدة ومنطقة سكنية منذ بداية العملية العسكرية الروسية

نوفوستي: موسكو تقول إنها سترد بعد طرد 15 دبلوماسيا روسيا من الدانمارك

وزارة الدفاع الروسية:

رويترز عن وزير الخارجية الدانماركي: طرد 15 دبلوماسيا روسيا من البلاد

مكتب المدعي العام الأوكراني في دونيتسك: قصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير جزئي في مدرسة بمنطقة كراماتورسك

رئيس الانفصاليين في دونيتسك: إصابة 28 مدنيا بجروح جراء القصف الأوكراني على مناطقنا خلال يوم واحد

عمدة كييف:

نائب وزير الخارجية الروسي:

إنترفاكس: الجانبان الروسي والأوكراني يستأنفان التفاوض عبر تقنية الفيديو.

عمدة بوتشا: لا يوجد غاز أو كهرباء ونضع خطة لإعادة البنية التحتية وأطلب من الموظفين العودة.

رويترز عن الرئيس الأوكراني زيلنسكي:

القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 3 صواريخ كروز وطائرتين مسيرتين أطلقت من أجواء بيلاروسيا الليلة الماضية.

حرس الحدود البولندي: مليونان ونصف مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

المدعية العامة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الروسية على أوكرانيا من الأطفال إلى 165.

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: السماح لفريق الصليب الأحمر الذي كان ينوي دخول ماريوبول التحرك باتجاه زابوروجيا.

وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي: مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا من المرجح أن تفرض غدا.

السفير الروسي في واشنطن: مشاهد بوتشا الأوكرانية استفزاز وقمة في الكذب والسخرية.

استخبارات الجيش البريطاني:

هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

الرئيس الأوكراني:

أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني: قواتنا ألحقت أضرارا بالفرقاطة الروسية "الأدميرال إيسن" (Admiral Essen) التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

