لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على إصلاح نظامها الذي يمنح روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلا إنه يجب فعل كل شيء لضمان عمل المنظمة الدولية بشكل فعال.
وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصف زيلينسكي بالتفصيل المشاهد المروعة في بلدة بوتشا الأوكرانية، قائلا إن موسكو أرادت تحويل أوكرانيا إلى "عبيد صامتين".
وأوضح زيلينسكي -في حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- "إما أن تستبعدوا روسيا بوصفها بلدا معتديا ومبادرا للحرب حتى لا تعرقل القرارات المتعلقة بعدوانها، ثم نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام، أو إظهار أنه يمكننا القيام بإصلاح أو تغيير.. إذا لم يكن هناك بديل أو خيار سيكون الخيار التالي هو حل أنفسكم".
وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الأدلة المتوفرة على ما يوصف بجرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال سيطرتها على بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وتنفي موسكو الاتهامات الأوكرانية والغربية وتصفها بالمزيفة.
من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء بـ"حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة" في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها.
وقال قبل توجهه إلى بروكسل "ما رأيناه في بوتشا ليس عملا منفردا لوحدة منحرفة؛ إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب فظائع".
وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ41 من هذه الحرب:
الدفاع الروسية: قواتنا ستحرر ماريوبول بعد أن ثبت عدم اهتمام كييف بالحفاظ على حياة عسكرييها في المدينة.
سي إن إن عن مسؤول في الإدارة الأميركية: توصلنا إلى أدلة بالفعل تظهر ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا.
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة وحلفاؤها سيعلنون الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات الشاملة على روسيا.
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية رفضت مجددا الخروج من مدينة ماريوبول.
وزير الخارجية الروسي:
- رفض أوكرانيا بحث مسألتي نزع سلاحها واجتثاث النازية لن يسهم في استمرار المفاوضات.
- يجب إرسال إشارة إلى كييف بأنه لن يكون مقبولا استخدام الابتزاز في المفاوضات مع روسيا.
- الاستفزاز الكاذب في بوتشا يهدف إلى تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
- الغرب يحاول عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من خلال تأجيج الهستيريا بشأن بوتشا.
- وقف التصعيد على الأرض بعد محادثات إسطنبول كان بادرة حسن نية من موسكو.
إن بي سي عن مصادر مطلعة:
- تم الاتفاق على حزمة عقوبات بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
- واشنطن ستحظر بموجب الإجراءات الجديدة جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا.
مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: لم يصب أي مدني ولم تغلق مخارج مدينة بوتشا خلال وجود الجيش الروسي فيها.
الخارجية الروسية:
- برلين تضحي عمدا وبشكل استعراضي بإنجازات العقود السابقة من التعاون الروسي الألماني.
- المسؤولية عن العواقب المدمرة للعلاقات الروسية الألمانية تقع على عاتق برلين.
- ردنا على طرد الدبلوماسيين الروس وتصرفات السلطات الألمانية سيكون ملموسا لبرلين.
وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية مطلعة: الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على أقرب أفراد عائلة بوتين.
رئيس الحكومة الإسبانية: نكرر دعوتنا لبوتين لوضع حد لهذه الحرب الوحشية.
المدعي العام الأوكراني: القوات الروسية حاولت حرق جثث 6 مدنيين في بوتشا لإخفاء آثار القتل والتعذيب.
وزارة الدفاع الأوكرانية:
- نقل المعدات العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا يتواصل برا وجوا.
- روسيا مستمرة في تجاهلها القانون الدولي الإنساني واستهداف البنية التحتية المدنية.
المندوب الروسي بالأمم المتحدة ردا على زيلينسكي: الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني.
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على إعلان 19 موظفا غير مرغوب فيهم من بعثتنا لدى الاتحاد الأوروبي.
رئيس الحكومة الإسبانية: الفظائع في ماريوبول أو بوتشا جرائم حرب، ويجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب.
وزيرة الخارجية الكندية: يجب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وزيرة الخارجية البريطانية: سنوظف فترة رئاستنا للمجلس لمحاسبة روسيا ولن نهدأ قبل تقديم الجناة إلى العدالة.
المندوب الروسي: نحن لا نتصرف مثل الأميركيين وحلفائهم في العراق وسوريا الذين كانوا يدمرون مدنا بأكملها.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:
- يجب إصلاح منظومة الأمم المتحدة حالا ومحاسبة المعتدي فورا وإذا استمر الأمر على هذه الحال فستقوض الثقة في القانون الدولي.
- روسيا اختطفت أعدادا غفيرة من الأطفال من أوكرانيا.
- لدينا أدلة دامغة وصور بالأقمار الصناعية وسنقدمها للتحقيقات لإقامة الحجة.
- ميثاق الأمم المتحدة بات هو أيضا في مرمى النيران والانتهاكات الروسية.
- بوتشا ما هي إلا مثال على عدد كبير من المدن والقرى التي سيُكشف عن الجرائم التي ارتكبت فيها.
- عدت من بوتشا أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي ارتكبت فيها.
- الروس نهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم.
- حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا.
منسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن غريفيث:
- الهجمات البرية والجوية جعلت الحياة شبه مستحيلة للعديد من المدنيين في أوكرانيا.
- ناقشت مسألة القوافل الإنسانية والممرات الآمنة مع كبار المسؤولين الروس وتلقيت تطمينات منهم.
- ما لا يقل عن 1430 شخصا قتلوا من بينهم أكثر من 121 طفلا.
- أكثر من ربع السكان الأوكرانيين هربوا من البلاد خوفا على حياتهم.
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام:
- ستواصل هذه الحرب التسبب في المعاناة ونتعهد بالعمل على إنهائها.
- ستخسر أوكرانيا نحو 18 عاما من التنمية بسببب هذه الحرب.
- هذه الحرب مدمرة وتهدد مستقبل أوكرانيا وندعو إلى إطلاق سراح كل من تم اعتقالهم عشوائيا.
- هناك ارتفاع كبير في القتلى بين المدنيين في المدن المحاصرة.
- أرقام الضحايا والمصابين في أوكرانيا أكبر بكثير من المعلن عنه.
- كل المواقع النووية في أوكرانيا يجب حمايتها وضمان أمنها.
الأمين العام للأمم المتحدة:
- أحث مجلس الأمن على بذل كل ما في وسعه لإنهاء الحرب وتخفيف تأثيرها على شعب أوكرانيا.
- أشعر بالأسف للانقسام في مجلس الأمن، ليس فقط بشأن أوكرانيا بل بشأن كل القضايا التي تهدد السلم الدولي.
- حرب أوكرانيا أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير البنية التحتية.
- الحرب في أوكرانيا أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملاين شخص وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
- طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ السفر إلى روسيا وأوكرانيا للضغط من أجل وقف عاجل لإطلاق نار.
المندوبة البريطانية: لم نلغ الطلب الروسي لأننا نعقد اجتماعا بعد 48 ساعة من الطلب تماشيا مع قواعد مجلس الأمن.
المندوب الروسي في الأمم المتحدة:
- الوضع غير مقبول وأود أن أعرف أسباب رفض عقد اجتماع حول أوكرانيا.
- لدينا أدلة على رفض الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن لطلبنا بعقد الاجتماع.
الجنرال مارك ميلي:
- الغزو الروسي لأوكرانيا لا يهدد فقط بتقويض السلام والاستقرار في أوروبا بل في العالم.
- قدرتنا على نقل المعلومات المهمة لأوكرانيا كانت مفيدة للغاية.
- نشهد الآن أكبر تهديد للسلام والأمن في أوروبا.
وزير الدفاع الأميركي:
- تمكنا من تسريع وصول الدعم الأمني الذي ساعد أوكرانيا والأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم.
- زودنا أوكرانيا بأسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار وسنقدم مليار دولار آخر.
وزيرة الخارجية البريطانية:
- نتفق مع بولندا على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي خسارة بوتين في أوكرانيا.
- لم يطرأ أي تغيير على نوايا روسيا وطموحها رغم هزيمتها في كييف.
بوريل: الاتحاد الأوروبي يعلن أن عددا من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الاتحاد أشخاص غير مرغوب فيهم.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:
- سنبذل كل الجهود اللازمة لمساعدة النائب العام الأوكراني ولجنة التحقيق الأممية بشأن ما حدث في بوتشا.
- سنواصل الضغط على روسيا لإيقاف الحرب والقتل والدمار في أوكرانيا.
بوتين يدين الضغوط الأوروبية على شركة غازبروم ويهدد باتخاذ إجراءات انتقامية.
وزارة خارجية لاتفيا: طرد 13 دبلوماسيا وموظفا روسيا، وإغلاق قنصليتي موسكو في مدينتي ليباجا وداوغافبيلس.
رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: نبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات أسلحة لم نرسلها إليها من قبل.
مفوضة حقوق الإنسان بروسيا: تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا شمل 86 عسكريا من كل جانب.
رئيس المجلس الأوروبي: روسيا لن تربح حربها وتشديد العقوبات عليها سيوقف الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.
وزيرة الخارجية البريطانية:
- نحن بحاجة إلى تصعيد عقوباتنا المنسقة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
- أكدت مع نظيري الإيطالي على ضرورة وقف الموارد التي تمول نظام بوتين.
رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: نبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات أسلحة لم نرسلها إليها من قبل.
مفوضة حقوق الإنسان بروسيا: تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا شمل 86 عسكريا من كل جانب.
مجلس مدينة ماريوبول: روسيا تخطط لتزوير الأحداث في ماريوبول لاتهام القوات الأوكرانية بارتكابها.
ستولتنبرغ:
- نتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس.
- سنوفر مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائي.
- يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلي.
- الأزمة الأوكرانية تقلقنا وتداعياتها عالمية.
- ينبغي النظر في نمو الصين المتنامي لأن ذلك يهدد أمننا وديمقراطيتنا.
الانفصاليون في دونيتسك:
- احتراق سفينة تركية تحمل علم الدومينيكان في ميناء ماريوبول.
- 12 مواطنا أوكرانيا على متن سفينة الشحن التركية أزبورغ التي تحترق في ميناء ماريوبول.
- القوميون الأوكران يتجاهلون الدعوات لإخراج 6 سفن أجنبية احتجزوها في ميناء ماريوبول.
رويترز عن مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد سيحظر جميع واردات الفحم من روسيا
سلطات خاركيف: 6 قتلى إثر قصف القوات الروسية 54 مرة لمنطقة خاركيف وبلداتها أمس
لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية: سنفتح تحقيقا جنائيا بالصور التي أظهرت إعدام أسرى روس على يد قوميين أوكرانيين
- رئيسة وزراء مولدوفا: أكثر من 390 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا إلى بلدنا عبر الحدود الشرقية
- وزيرة الخارجية الألمانية: نريد بحث سبل خفض اعتماد مولدوفا على روسيا
- وزيرة الخارجية الألمانية: نريد بحث سبل خفض اعتماد مولدوفا على روسيا
- رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف الأسبوع الجاري برفقة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
- رويترز عن وزيرة الخارجية البريطانية: اتفقت مع نظيري الياباني على أهمية تعزيز العقوبات الدولية على روسيا
تاس: هيئة رقابة الاتصالات الروسية تطلب من ويكيبيديا حذف مقالات تحتوي معلومات غير دقيقة بشأن عملية أوكرانيا
الداخلية الأوكرانية: غرق سفينة مدنية تحمل علم الدومينيكان بميناء ماريوبول بعد استهدافها من قبل القوات الروسية
وزير الخارجية الأوكراني:
- مذبحة بوتشا يجب أن تزيل أي تردد أو إحجام غربي عن تزويدنا بكل أنواع الأسلحة
- مذبحة بوتشا غيرت قواعد اللعبة
- رويترز: إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا لدواع أمنية
- تاس: موسكو تتوعد بالرد بعد طرد إيطاليا 30 دبلوماسيا روسيا من روما
- القيادة العسكرية الأوكرانية في دنيبرو: دفاعاتنا الجوية اعترضت صاروخين روسيين في سماء دنيبرو صباح اليوم
- رئاسة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تركز جهودها على إحكام السيطرة على منطقتي روبيجني وبوبسانا في دونباس
- قيادة زابوروجيا العسكرية: القوات الروسية استولت على مستشفى في بلدة بولوهي وفخخته
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: هناك خطط لفتح 7 ممرات إنسانية اليوم في لوغانسك وزابوروجيا ودونيتسك لإجلاء السكان
عاجل | الانفصاليون في دونيتسك: سيطرنا على 140 بلدة ومنطقة سكنية منذ بداية العملية العسكرية الروسية
نوفوستي: موسكو تقول إنها سترد بعد طرد 15 دبلوماسيا روسيا من الدانمارك
وزارة الدفاع الروسية:
- استهدفنا بصواريخ عالية الدقة أربع منشآت لتخزين الوقود في أوكرانيا
- تدمير مركز لتدريب القوات الخاصة الأوكرانية وإيواء المرتزقة الأجانب بصواريخ أطلقت من البحر
- أوكرانيا قامت بتصوير فبركة جديدة في بلدة موشون لمدنيين تزعم قتلهم من قبل قوات روسية
- قصفنا منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود
رويترز عن وزير الخارجية الدانماركي: طرد 15 دبلوماسيا روسيا من البلاد
مكتب المدعي العام الأوكراني في دونيتسك: قصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير جزئي في مدرسة بمنطقة كراماتورسك
رئيس الانفصاليين في دونيتسك: إصابة 28 مدنيا بجروح جراء القصف الأوكراني على مناطقنا خلال يوم واحد
عمدة كييف:
- الوضع يتحسن في العاصمة والسكان يعودون إليها لكن الوضع متوتر في الجهة الشرقية
- نطالب الاتحاد الأوروبي بقطع كل علاقاته التجارية مع روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي:
- من المبكر الحديث عن لقاء بين لافروف وكوليبا قبل الاتفاق على نص الوثيقة النهائية
- نائب وزير الخارجية الروسي: لا ضرورة لتشكيل وفد خاص بالتفاوض مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية
إنترفاكس: الجانبان الروسي والأوكراني يستأنفان التفاوض عبر تقنية الفيديو.
عمدة بوتشا: لا يوجد غاز أو كهرباء ونضع خطة لإعادة البنية التحتية وأطلب من الموظفين العودة.
رويترز عن الرئيس الأوكراني زيلنسكي:
- عقد المفاوضات أصبح تحديا ولكن ليس لدينا خيار آخر.
- سنبحث احتمال وجود مجرمي حرب، ومحققون من دول أخرى سيتعاملون معهم.
- نحتاج إلى ضمانات أمنية بعدم شن روسيا حربا علينا مرة أخرى
- هناك مبادرة تركية لمساعدة مصابي ماريوبول ولكن ذلك يعتمد على إرادة بوتين
- سنصبح أشبه بإسرائيل كبيرة مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة
- جهودنا لطرد القوات الروسية من ماريوبول تواجه صعوبات
القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 3 صواريخ كروز وطائرتين مسيرتين أطلقت من أجواء بيلاروسيا الليلة الماضية.
حرس الحدود البولندي: مليونان ونصف مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب.
المدعية العامة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الروسية على أوكرانيا من الأطفال إلى 165.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: السماح لفريق الصليب الأحمر الذي كان ينوي دخول ماريوبول التحرك باتجاه زابوروجيا.
وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي: مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا من المرجح أن تفرض غدا.
السفير الروسي في واشنطن: مشاهد بوتشا الأوكرانية استفزاز وقمة في الكذب والسخرية.
استخبارات الجيش البريطاني:
- القوات الأوكرانية استعادت شمالي البلاد.
- الأوكرانيون أجبروا الروس على التراجع من مناطق حول تشيرنيهيف وشمال خاركيف.
- معظم الوحدات الروسية المنسحبة من الشمال بحاجة لإعادة تسليح قبل إعادة نشرها في الشرق.
- من المرجح استمرار القتال في بعض المناطق التي استعادها الأوكرانيون.
هيئة الأركان العامة الأوكرانية:
- العدو يعيد تجميع قواته ويركز جهوده على التحضير لعملية هجومية في شرق البلاد.
- هدف العدو هو فرض سيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
- تم نقل طائرات ومروحيات تابعة للقوات الروسية من مطارات في بيلاروسيا إلى روسيا.
الرئيس الأوكراني:
- نعمل مع الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية لضمان التحقيق الكامل في جرائم الحرب في بوتشا.
- ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا.
- هناك معلومات تفيد بأن عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أوكرانية أخرى أعلى مما كان متوقعا.
أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني: قواتنا ألحقت أضرارا بالفرقاطة الروسية "الأدميرال إيسن" (Admiral Essen) التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.
BREAKING:
Reportedly russian frigate Admiral Essen has been severely damaged y-day in a Ukrainian missile attack.
The Naval Forces of Ukraine refused to specify @dumskaya_net any other details about the hit.
It was the vessel Odesa city had been shelled from earlier y-day. pic.twitter.com/GXn7JDGkSJ
— Roman Motychak 🇺🇦 (@motytchak) April 4, 2022
بلومبيرغ عن مصادر: وزارة الدفاع الأميركية تخطط لإرسال 10 من الطائرات المسيرة "سويتش بليد" (Switchblade) مزودة برؤوس حربية مضادة للدبابات لأوكرانيا.
وزارة الخزانة (المالية) الأميركية: لن نسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وزارة الدفاع الأوكرانية: نتوقع المزيد من الهجمات الروسية على مدينة خاركيف المحاصرة شرقي البلاد، والقوات الروسية تستعد للسيطرة على المدينة.
الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية، ويترأس الوفد ديفيد أراخاميا البرلماني عن حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، ويضم الوفد وزيري العدل دينيس ماليوسكا، والدفاع أوليكسي رزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك، إلى جانب 6 مسؤولين أوكرانيين آخرين.
حاكم منطقة ميكولايف (جنوب): مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 62 آخرون في هجمات روسية.
مكتب المدعية العامة الأوكرانية: سجلنا أكثر من 7 آلاف تقرير عن جرائم حرب روسية مزعومة في منطقة كييف، ومعظم الضحايا في منطقة بوروديانكا شمال غربي العاصمة.
وكالة الأناضول: إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تقول إنه جرى إجلاء 3 آلاف و376 شخصا مدنيا من 7 ممرات إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتعلق الأمر بألفين و405 مدنيين من مدن ماريوبول وبيرديانسك وصولوا زاباروجيا (جنوب شرق) عبر ممرات إنسانية بواسطة سياراتهم الخاصة، و971 مدنيا من إقليم لوغانسك (شرق).
وزير الخارجية الأوكراني: لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وزارة الدفاع الروسية: الطيران الحربي دمر 17 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
#Ukraine: Photos showing aftermath of the earlier Russian missile strikes on the Melitopol Air Base, which was used by the Ukrainian 25th Transport Aviation Brigade. At least two IL-76MD strategic airlifter were destroyed… [1/2] pic.twitter.com/UeYgMn8XyD
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 4, 2022
البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة:
- رئاستنا لمجلس الأمن ستعمل على ضمان سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا.
- زيلينسكي سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن بشأن أوكرانيا اليوم الثلاثاء.
- سنكشف حرب بوتين في أوكرانيا على حقيقتها.
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان:
- الولايات المتحدة وحلفاؤها سيفرضون عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع.
- روسيا تقوم بعملية إعادة انتشار واسعة النطاق لقواتها من أجل سحق القوات الأوكرانية شرقي البلاد.
نشر حساب الحرس المدني الإسباني مقطع فيديو يظهر مصادرته بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يختا بقيمة 90 مليون يورو مملوكا للملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ، وذلك في جزيرة مايوركا شرقي إسبانيا على البحر المتوسط.
Incautado en Mallorca el yate de un oligarca ruso reclamado por EEUU, han participado FBI y Homeland Security Investigations (HSI), bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorcahttps://t.co/XIDe3zBBzc pic.twitter.com/a4wtxuu1qy
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 4, 2022
سفارة أوكرانيا في القاهرة: روسيا تمنع تحرك سفينة محملة بالقمح في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بعد أن اشترتها مصر.