لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على إصلاح نظامها الذي يمنح روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلا إنه يجب فعل كل شيء لضمان عمل المنظمة الدولية بشكل فعال.

وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصف زيلينسكي بالتفصيل المشاهد المروعة في بلدة بوتشا الأوكرانية، قائلا إن موسكو أرادت تحويل أوكرانيا إلى "عبيد صامتين".

وأوضح زيلينسكي -في حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- "إما أن تستبعدوا روسيا بوصفها بلدا معتديا ومبادرا للحرب حتى لا تعرقل القرارات المتعلقة بعدوانها، ثم نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام، أو إظهار أنه يمكننا القيام بإصلاح أو تغيير.. إذا لم يكن هناك بديل أو خيار سيكون الخيار التالي هو حل أنفسكم".

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الأدلة المتوفرة على ما يوصف بجرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال سيطرتها على بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وتنفي موسكو الاتهامات الأوكرانية والغربية وتصفها بالمزيفة.

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء بـ"حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة" في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال قبل توجهه إلى بروكسل "ما رأيناه في بوتشا ليس عملا منفردا لوحدة منحرفة؛ إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب فظائع".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ41 من هذه الحرب:

منذ 44 دقيقة

الدفاع الروسية: قواتنا ستحرر ماريوبول بعد أن ثبت عدم اهتمام كييف بالحفاظ على حياة عسكرييها في المدينة.

منذ 48 دقيقة

سي إن إن عن مسؤول في الإدارة الأميركية: توصلنا إلى أدلة بالفعل تظهر ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا.

منذ 53 دقيقة

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة وحلفاؤها سيعلنون الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات الشاملة على روسيا.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية رفضت مجددا الخروج من مدينة ماريوبول.

منذ ساعة

وزير الخارجية الروسي:

رفض أوكرانيا بحث مسألتي نزع سلاحها واجتثاث النازية لن يسهم في استمرار المفاوضات.

يجب إرسال إشارة إلى كييف بأنه لن يكون مقبولا استخدام الابتزاز في المفاوضات مع روسيا.

الاستفزاز الكاذب في بوتشا يهدف إلى تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

الغرب يحاول عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من خلال تأجيج الهستيريا بشأن بوتشا.

وقف التصعيد على الأرض بعد محادثات إسطنبول كان بادرة حسن نية من موسكو.

منذ ساعة

إن بي سي عن مصادر مطلعة:

تم الاتفاق على حزمة عقوبات بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

واشنطن ستحظر بموجب الإجراءات الجديدة جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا.

منذ ساعة

مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: لم يصب أي مدني ولم تغلق مخارج مدينة بوتشا خلال وجود الجيش الروسي فيها.

منذ ساعتين

الخارجية الروسية:

برلين تضحي عمدا وبشكل استعراضي بإنجازات العقود السابقة من التعاون الروسي الألماني.

المسؤولية عن العواقب المدمرة للعلاقات الروسية الألمانية تقع على عاتق برلين.

ردنا على طرد الدبلوماسيين الروس وتصرفات السلطات الألمانية سيكون ملموسا لبرلين.

منذ ساعتين

وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية مطلعة: الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على أقرب أفراد عائلة بوتين.

منذ ساعتين

رئيس الحكومة الإسبانية: نكرر دعوتنا لبوتين لوضع حد لهذه الحرب الوحشية.

منذ ساعتين

المدعي العام الأوكراني: القوات الروسية حاولت حرق جثث 6 مدنيين في بوتشا لإخفاء آثار القتل والتعذيب.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الأوكرانية:

نقل المعدات العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا يتواصل برا وجوا.

روسيا مستمرة في تجاهلها القانون الدولي الإنساني واستهداف البنية التحتية المدنية.

منذ ساعتين

المندوب الروسي بالأمم المتحدة ردا على زيلينسكي: الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني.

منذ ساعتين

الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على إعلان 19 موظفا غير مرغوب فيهم من بعثتنا لدى الاتحاد الأوروبي.

منذ 3 ساعات

رئيس الحكومة الإسبانية: الفظائع في ماريوبول أو بوتشا جرائم حرب، ويجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب.

منذ 3 ساعات

وزيرة الخارجية الكندية: يجب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

منذ 3 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية: سنوظف فترة رئاستنا للمجلس لمحاسبة روسيا ولن نهدأ قبل تقديم الجناة إلى العدالة.

منذ 3 ساعات

المندوب الروسي: نحن لا نتصرف مثل الأميركيين وحلفائهم في العراق وسوريا الذين كانوا يدمرون مدنا بأكملها.

منذ 4 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

يجب إصلاح منظومة الأمم المتحدة حالا ومحاسبة المعتدي فورا وإذا استمر الأمر على هذه الحال فستقوض الثقة في القانون الدولي.

روسيا اختطفت أعدادا غفيرة من الأطفال من أوكرانيا.

لدينا أدلة دامغة وصور بالأقمار الصناعية وسنقدمها للتحقيقات لإقامة الحجة.

ميثاق الأمم المتحدة بات هو أيضا في مرمى النيران والانتهاكات الروسية.

بوتشا ما هي إلا مثال على عدد كبير من المدن والقرى التي سيُكشف عن الجرائم التي ارتكبت فيها.

عدت من بوتشا أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي ارتكبت فيها.

الروس نهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم.

حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

منسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن غريفيث:

الهجمات البرية والجوية جعلت الحياة شبه مستحيلة للعديد من المدنيين في أوكرانيا.

ناقشت مسألة القوافل الإنسانية والممرات الآمنة مع كبار المسؤولين الروس وتلقيت تطمينات منهم.

ما لا يقل عن 1430 شخصا قتلوا من بينهم أكثر من 121 طفلا.

أكثر من ربع السكان الأوكرانيين هربوا من البلاد خوفا على حياتهم.

منذ 4 ساعات

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام:

ستواصل هذه الحرب التسبب في المعاناة ونتعهد بالعمل على إنهائها.

ستخسر أوكرانيا نحو 18 عاما من التنمية بسببب هذه الحرب.

هذه الحرب مدمرة وتهدد مستقبل أوكرانيا وندعو إلى إطلاق سراح كل من تم اعتقالهم عشوائيا.

هناك ارتفاع كبير في القتلى بين المدنيين في المدن المحاصرة.

أرقام الضحايا والمصابين في أوكرانيا أكبر بكثير من المعلن عنه.

كل المواقع النووية في أوكرانيا يجب حمايتها وضمان أمنها.

منذ 4 ساعات

الأمين العام للأمم المتحدة:

أحث مجلس الأمن على بذل كل ما في وسعه لإنهاء الحرب وتخفيف تأثيرها على شعب أوكرانيا.

أشعر بالأسف للانقسام في مجلس الأمن، ليس فقط بشأن أوكرانيا بل بشأن كل القضايا التي تهدد السلم الدولي.

حرب أوكرانيا أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير البنية التحتية.

الحرب في أوكرانيا أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملاين شخص وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ السفر إلى روسيا وأوكرانيا للضغط من أجل وقف عاجل لإطلاق نار.

منذ 4 ساعات

المندوبة البريطانية: لم نلغ الطلب الروسي لأننا نعقد اجتماعا بعد 48 ساعة من الطلب تماشيا مع قواعد مجلس الأمن.

منذ 4 ساعات

المندوب الروسي في الأمم المتحدة:

الوضع غير مقبول وأود أن أعرف أسباب رفض عقد اجتماع حول أوكرانيا.

لدينا أدلة على رفض الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن لطلبنا بعقد الاجتماع.

منذ 4 ساعات

الجنرال مارك ميلي:

الغزو الروسي لأوكرانيا لا يهدد فقط بتقويض السلام والاستقرار في أوروبا بل في العالم.

قدرتنا على نقل المعلومات المهمة لأوكرانيا كانت مفيدة للغاية.

نشهد الآن أكبر تهديد للسلام والأمن في أوروبا.

منذ 5 ساعات

وزير الدفاع الأميركي:

تمكنا من تسريع وصول الدعم الأمني الذي ساعد أوكرانيا والأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم.

زودنا أوكرانيا بأسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار وسنقدم مليار دولار آخر.

منذ 5 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية:

نتفق مع بولندا على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي خسارة بوتين في أوكرانيا.

لم يطرأ أي تغيير على نوايا روسيا وطموحها رغم هزيمتها في كييف.

منذ 5 ساعات

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعلن أن عددا من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الاتحاد أشخاص غير مرغوب فيهم.

منذ 5 ساعات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:

سنبذل كل الجهود اللازمة لمساعدة النائب العام الأوكراني ولجنة التحقيق الأممية بشأن ما حدث في بوتشا.

سنواصل الضغط على روسيا لإيقاف الحرب والقتل والدمار في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

بوتين يدين الضغوط الأوروبية على شركة غازبروم ويهدد باتخاذ إجراءات انتقامية.

منذ 5 ساعات

وزارة خارجية لاتفيا: طرد 13 دبلوماسيا وموظفا روسيا، وإغلاق قنصليتي موسكو في مدينتي ليباجا وداوغافبيلس.

منذ 6 ساعات

رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: نبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات أسلحة لم نرسلها إليها من قبل.

منذ 6 ساعات

مفوضة حقوق الإنسان بروسيا: تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا شمل 86 عسكريا من كل جانب.

منذ 6 ساعات

رئيس المجلس الأوروبي: روسيا لن تربح حربها وتشديد العقوبات عليها سيوقف الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية:

نحن بحاجة إلى تصعيد عقوباتنا المنسقة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

أكدت مع نظيري الإيطالي على ضرورة وقف الموارد التي تمول نظام بوتين.

منذ 6 ساعات

رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: نبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات أسلحة لم نرسلها إليها من قبل.

منذ 6 ساعات

مفوضة حقوق الإنسان بروسيا: تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا شمل 86 عسكريا من كل جانب.

منذ 6 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول: روسيا تخطط لتزوير الأحداث في ماريوبول لاتهام القوات الأوكرانية بارتكابها.

منذ 6 ساعات

ستولتنبرغ:

نتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس.

سنوفر مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائي.

يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلي.

الأزمة الأوكرانية تقلقنا وتداعياتها عالمية.

ينبغي النظر في نمو الصين المتنامي لأن ذلك يهدد أمننا وديمقراطيتنا.

منذ 8 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك:

احتراق سفينة تركية تحمل علم الدومينيكان في ميناء ماريوبول.

12 مواطنا أوكرانيا على متن سفينة الشحن التركية أزبورغ التي تحترق في ميناء ماريوبول.

القوميون الأوكران يتجاهلون الدعوات لإخراج 6 سفن أجنبية احتجزوها في ميناء ماريوبول.

منذ 8 ساعات

رويترز عن مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد سيحظر جميع واردات الفحم من روسيا

منذ 8 ساعات

سلطات خاركيف: 6 قتلى إثر قصف القوات الروسية 54 مرة لمنطقة خاركيف وبلداتها أمس

منذ 9 ساعات

لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية: سنفتح تحقيقا جنائيا بالصور التي أظهرت إعدام أسرى روس على يد قوميين أوكرانيين

منذ 9 ساعات

رئيسة وزراء مولدوفا: أكثر من 390 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا إلى بلدنا عبر الحدود الشرقية

وزيرة الخارجية الألمانية: نريد بحث سبل خفض اعتماد مولدوفا على روسيا

منذ 9 ساعات

وزيرة الخارجية الألمانية: نريد بحث سبل خفض اعتماد مولدوفا على روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف الأسبوع الجاري برفقة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

رويترز عن وزيرة الخارجية البريطانية: اتفقت مع نظيري الياباني على أهمية تعزيز العقوبات الدولية على روسيا

منذ 9 ساعات

تاس: هيئة رقابة الاتصالات الروسية تطلب من ويكيبيديا حذف مقالات تحتوي معلومات غير دقيقة بشأن عملية أوكرانيا

منذ 9 ساعات

الداخلية الأوكرانية: غرق سفينة مدنية تحمل علم الدومينيكان بميناء ماريوبول بعد استهدافها من قبل القوات الروسية

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

مذبحة بوتشا يجب أن تزيل أي تردد أو إحجام غربي عن تزويدنا بكل أنواع الأسلحة

مذبحة بوتشا غيرت قواعد اللعبة

منذ 9 ساعات

رويترز: إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا لدواع أمنية

تاس: موسكو تتوعد بالرد بعد طرد إيطاليا 30 دبلوماسيا روسيا من روما

منذ 9 ساعات

القيادة العسكرية الأوكرانية في دنيبرو: دفاعاتنا الجوية اعترضت صاروخين روسيين في سماء دنيبرو صباح اليوم

رئاسة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تركز جهودها على إحكام السيطرة على منطقتي روبيجني وبوبسانا في دونباس

قيادة زابوروجيا العسكرية: القوات الروسية استولت على مستشفى في بلدة بولوهي وفخخته

منذ 9 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: هناك خطط لفتح 7 ممرات إنسانية اليوم في لوغانسك وزابوروجيا ودونيتسك لإجلاء السكان

منذ 9 ساعات

عاجل | الانفصاليون في دونيتسك: سيطرنا على 140 بلدة ومنطقة سكنية منذ بداية العملية العسكرية الروسية

منذ 10 ساعات

نوفوستي: موسكو تقول إنها سترد بعد طرد 15 دبلوماسيا روسيا من الدانمارك

منذ 10 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

استهدفنا بصواريخ عالية الدقة أربع منشآت لتخزين الوقود في أوكرانيا

تدمير مركز لتدريب القوات الخاصة الأوكرانية وإيواء المرتزقة الأجانب بصواريخ أطلقت من البحر

أوكرانيا قامت بتصوير فبركة جديدة في بلدة موشون لمدنيين تزعم قتلهم من قبل قوات روسية

قصفنا منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود

منذ 10 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية الدانماركي: طرد 15 دبلوماسيا روسيا من البلاد

منذ 10 ساعات

مكتب المدعي العام الأوكراني في دونيتسك: قصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير جزئي في مدرسة بمنطقة كراماتورسك

منذ 11 ساعة

رئيس الانفصاليين في دونيتسك: إصابة 28 مدنيا بجروح جراء القصف الأوكراني على مناطقنا خلال يوم واحد

منذ 11 ساعة

عمدة كييف:

الوضع يتحسن في العاصمة والسكان يعودون إليها لكن الوضع متوتر في الجهة الشرقية

نطالب الاتحاد الأوروبي بقطع كل علاقاته التجارية مع روسيا

منذ 11 ساعة

نائب وزير الخارجية الروسي:

من المبكر الحديث عن لقاء بين لافروف وكوليبا قبل الاتفاق على نص الوثيقة النهائية

نائب وزير الخارجية الروسي: لا ضرورة لتشكيل وفد خاص بالتفاوض مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية

منذ 11 ساعة

إنترفاكس: الجانبان الروسي والأوكراني يستأنفان التفاوض عبر تقنية الفيديو.

منذ 11 ساعة

عمدة بوتشا: لا يوجد غاز أو كهرباء ونضع خطة لإعادة البنية التحتية وأطلب من الموظفين العودة.

منذ 11 ساعة

رويترز عن الرئيس الأوكراني زيلنسكي:

عقد المفاوضات أصبح تحديا ولكن ليس لدينا خيار آخر.

سنبحث احتمال وجود مجرمي حرب، ومحققون من دول أخرى سيتعاملون معهم.

نحتاج إلى ضمانات أمنية بعدم شن روسيا حربا علينا مرة أخرى

هناك مبادرة تركية لمساعدة مصابي ماريوبول ولكن ذلك يعتمد على إرادة بوتين

سنصبح أشبه بإسرائيل كبيرة مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة

جهودنا لطرد القوات الروسية من ماريوبول تواجه صعوبات

منذ 11 ساعة

القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 3 صواريخ كروز وطائرتين مسيرتين أطلقت من أجواء بيلاروسيا الليلة الماضية.

منذ 11 ساعة

حرس الحدود البولندي: مليونان ونصف مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

منذ 11 ساعة

المدعية العامة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الروسية على أوكرانيا من الأطفال إلى 165.

منذ 12 ساعة

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: السماح لفريق الصليب الأحمر الذي كان ينوي دخول ماريوبول التحرك باتجاه زابوروجيا.

منذ 12 ساعة

وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي: مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا من المرجح أن تفرض غدا.

منذ 12 ساعة

السفير الروسي في واشنطن: مشاهد بوتشا الأوكرانية استفزاز وقمة في الكذب والسخرية.

منذ 12 ساعة

استخبارات الجيش البريطاني:

القوات الأوكرانية استعادت شمالي البلاد.

الأوكرانيون أجبروا الروس على التراجع من مناطق حول تشيرنيهيف وشمال خاركيف.

معظم الوحدات الروسية المنسحبة من الشمال بحاجة لإعادة تسليح قبل إعادة نشرها في الشرق.

من المرجح استمرار القتال في بعض المناطق التي استعادها الأوكرانيون.

منذ 14 ساعة

هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

العدو يعيد تجميع قواته ويركز جهوده على التحضير لعملية هجومية في شرق البلاد.

هدف العدو هو فرض سيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

تم نقل طائرات ومروحيات تابعة للقوات الروسية من مطارات في بيلاروسيا إلى روسيا.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني:

نعمل مع الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية لضمان التحقيق الكامل في جرائم الحرب في بوتشا.

ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا.

هناك معلومات تفيد بأن عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أوكرانية أخرى أعلى مما كان متوقعا.

منذ 16 ساعة

أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني: قواتنا ألحقت أضرارا بالفرقاطة الروسية "الأدميرال إيسن" (Admiral Essen) التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

BREAKING:

Reportedly russian frigate Admiral Essen has been severely damaged y-day in a Ukrainian missile attack.

The Naval Forces of Ukraine refused to specify @dumskaya_net any other details about the hit.

It was the vessel Odesa city had been shelled from earlier y-day. pic.twitter.com/GXn7JDGkSJ — Roman Motychak 🇺🇦 (@motytchak) April 4, 2022

منذ 17 ساعة

بلومبيرغ عن مصادر: وزارة الدفاع الأميركية تخطط لإرسال 10 من الطائرات المسيرة "سويتش بليد" (Switchblade) مزودة برؤوس حربية مضادة للدبابات لأوكرانيا.

منذ 17 ساعة

وزارة الخزانة (المالية) الأميركية: لن نسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

منذ 17 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: نتوقع المزيد من الهجمات الروسية على مدينة خاركيف المحاصرة شرقي البلاد، والقوات الروسية تستعد للسيطرة على المدينة.





منذ 18 ساعة

الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية، ويترأس الوفد ديفيد أراخاميا البرلماني عن حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، ويضم الوفد وزيري العدل دينيس ماليوسكا، والدفاع أوليكسي رزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك، إلى جانب 6 مسؤولين أوكرانيين آخرين.

منذ 18 ساعة

حاكم منطقة ميكولايف (جنوب): مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 62 آخرون في هجمات روسية.

منذ 18 ساعة

مكتب المدعية العامة الأوكرانية: سجلنا أكثر من 7 آلاف تقرير عن جرائم حرب روسية مزعومة في منطقة كييف، ومعظم الضحايا في منطقة بوروديانكا شمال غربي العاصمة.

منذ 19 ساعة

وكالة الأناضول: إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تقول إنه جرى إجلاء 3 آلاف و376 شخصا مدنيا من 7 ممرات إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتعلق الأمر بألفين و405 مدنيين من مدن ماريوبول وبيرديانسك وصولوا زاباروجيا (جنوب شرق) عبر ممرات إنسانية بواسطة سياراتهم الخاصة، و971 مدنيا من إقليم لوغانسك (شرق).

منذ 19 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني: لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

منذ 19 ساعة

وزارة الدفاع الروسية: الطيران الحربي دمر 17 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

#Ukraine: Photos showing aftermath of the earlier Russian missile strikes on the Melitopol Air Base, which was used by the Ukrainian 25th Transport Aviation Brigade. At least two IL-76MD strategic airlifter were destroyed… [1/2] pic.twitter.com/UeYgMn8XyD — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 4, 2022

منذ 20 ساعة

البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة:

رئاستنا لمجلس الأمن ستعمل على ضمان سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا.

زيلينسكي سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن بشأن أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

سنكشف حرب بوتين في أوكرانيا على حقيقتها.

منذ 21 ساعة

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان:

الولايات المتحدة وحلفاؤها سيفرضون عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع.

روسيا تقوم بعملية إعادة انتشار واسعة النطاق لقواتها من أجل سحق القوات الأوكرانية شرقي البلاد.

منذ 21 ساعة

نشر حساب الحرس المدني الإسباني مقطع فيديو يظهر مصادرته بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يختا بقيمة 90 مليون يورو مملوكا للملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ، وذلك في جزيرة مايوركا شرقي إسبانيا على البحر المتوسط.

Incautado en Mallorca el yate de un oligarca ruso reclamado por EEUU, han participado FBI y Homeland Security Investigations (HSI), bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorcahttps://t.co/XIDe3zBBzc pic.twitter.com/a4wtxuu1qy — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 4, 2022

منذ 21 ساعة

سفارة أوكرانيا في القاهرة: روسيا تمنع تحرك سفينة محملة بالقمح في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بعد أن اشترتها مصر.