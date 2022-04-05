سلطات الاحتلال تعتقل محافظ القدس بعد مداهمة منزله وتجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

افاد مراسل الجزيرة في فلسطين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن سلطات الاحتلال جددت إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في القدس.

ولم توضح شرطة الاحتلال أسباب اعتقال محافظ القدس، ولكن خلال السنوات الماضية أوقف الاحتلال عدنان غيث عشرات المرات، غالبيتها لفترات قصيرة تصل إلى عدة ساعات، كما مُنع من دخول الضفة الغربية.

على صعيد آخر ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال جددت إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس في مقدمتها بيت الشرق ونادي الأسير. ووفق الوكالة الفلسطينية أتى هذا الإعلان خلال إحاطة شاركت بها الأجهزة الأمنية ووزارات إسرائيلية، إلى جانب بلدية الاحتلال بالقدس أمس الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اتهمت إسرائيل أمس الاثنين بأنها "تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان.